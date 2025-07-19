47 ألف بلاغ إسعافي بالشرقية

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47 ألف بلاغ إسعافي بالشرقية
(MENAFN- Al Watan) تلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية خلال النصف الأول من عام 2025 عبر مركز الترحيل الطبي والحالات الإسعافية 195609 مكالمات واردة متنوعة، منها 47212 بلاغًا إسعافيًا لحالات تصنفها الهيئة حالات طارئة يستوجب تقديم الخدمة الإسعافية لها، فيما بلغت حصيلة تطبيق ((أسعفني)) 1856 بلاغًا إسعافيًا.
وأوضحت الهيئة بالمنطقة الشرقية أن الحالات الإسعافية التي تم التعامل معها خلال النصف الأول من العام 2025 بلغت 51491 حالة إسعافية، قُدمت الخدمة الطبية الإسعافية لـ34760 حالة ونقلها للمستشفيات بالمنطقة الشرقية، بينما قُدمت الخدمة الطبية الإسعافية لـ16731 حالة بالموقع ولم تستدعِ النقل للمستشفيات، وجرى التعامل مع هذه الحالات الإسعافية من خلال طواقم طبية متخصصة ومدربة في التعامل مع مختلف الحالات الطارئة وبتجهيزات طبية حديثة متوفرة في مركبات الإسعاف.
وأشارت إلى أن عدد الحالات الناتجة عن الحوادث خلال الفترة المذكورة بلغت 12163 حالة إسعافية، بينما بلغت الحالات المرضية 39325 حالة إسعافية.
وأوضحت الهيئة بالمنطقة الشرقية أن الحالات الإسعافية التي تم التعامل معها خلال النصف الأول من العام 2025 بلغت 51491 حالة إسعافية، قُدمت الخدمة الطبية الإسعافية لـ34760 حالة ونقلها للمستشفيات بالمنطقة الشرقية، بينما قُدمت الخدمة الطبية الإسعافية لـ16731 حالة بالموقع ولم تستدعِ النقل للمستشفيات، وجرى التعامل مع هذه الحالات الإسعافية من خلال طواقم طبية متخصصة ومدربة في التعامل مع مختلف الحالات الطارئة وبتجهيزات طبية حديثة متوفرة في مركبات الإسعاف.
وأشارت إلى أن عدد الحالات الناتجة عن الحوادث خلال الفترة المذكورة بلغت 12163 حالة إسعافية، بينما بلغت الحالات المرضية 39325 حالة إسعافية.
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