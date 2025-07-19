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47 ألف بلاغ إسعافي بالشرقية

47 ألف بلاغ إسعافي بالشرقية

2025-07-19 11:12:53
(MENAFN- Al Watan) تلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية خلال النصف الأول من عام 2025 عبر مركز الترحيل الطبي والحالات الإسعافية 195609 مكالمات واردة متنوعة، منها 47212 بلاغًا إسعافيًا لحالات تصنفها الهيئة حالات طارئة يستوجب تقديم الخدمة الإسعافية لها، فيما بلغت حصيلة تطبيق ((أسعفني)) 1856 بلاغًا إسعافيًا.
وأوضحت الهيئة بالمنطقة الشرقية أن الحالات الإسعافية التي تم التعامل معها خلال النصف الأول من العام 2025 بلغت 51491 حالة إسعافية، قُدمت الخدمة الطبية الإسعافية لـ34760 حالة ونقلها للمستشفيات بالمنطقة الشرقية، بينما قُدمت الخدمة الطبية الإسعافية لـ16731 حالة بالموقع ولم تستدعِ النقل للمستشفيات، وجرى التعامل مع هذه الحالات الإسعافية من خلال طواقم طبية متخصصة ومدربة في التعامل مع مختلف الحالات الطارئة وبتجهيزات طبية حديثة متوفرة في مركبات الإسعاف.
وأشارت إلى أن عدد الحالات الناتجة عن الحوادث خلال الفترة المذكورة بلغت 12163 حالة إسعافية، بينما بلغت الحالات المرضية 39325 حالة إسعافية.

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