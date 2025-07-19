ضبط 23 ألف مخالف للأنظمة

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ضبط 23 ألف مخالف للأنظمة
(MENAFN- Al Watan) أسفرت الحملات الميدانية المشتركة عن ضبط أكثرَ من 23 ألفَ مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع.
فيما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتِهم عبور حدود المملكة بطريقة غير نظامية 1634 شخصًا، بالإضافة إلى تورط 22 شخصًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 16441 وافدًا مخالفًا، منهم 14255 رجلًا، و2186 امرأة، كما تمت إحالة 8622 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3393 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10587 مخالفًا.
فيما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتِهم عبور حدود المملكة بطريقة غير نظامية 1634 شخصًا، بالإضافة إلى تورط 22 شخصًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 16441 وافدًا مخالفًا، منهم 14255 رجلًا، و2186 امرأة، كما تمت إحالة 8622 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3393 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10587 مخالفًا.
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