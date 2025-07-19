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ضبط 23 ألف مخالف للأنظمة

ضبط 23 ألف مخالف للأنظمة

2025-07-19 11:12:53
(MENAFN- Al Watan) أسفرت الحملات الميدانية المشتركة عن ضبط أكثرَ من 23 ألفَ مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع.
فيما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتِهم عبور حدود المملكة بطريقة غير نظامية 1634 شخصًا، بالإضافة إلى تورط 22 شخصًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 16441 وافدًا مخالفًا، منهم 14255 رجلًا، و2186 امرأة، كما تمت إحالة 8622 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3393 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10587 مخالفًا.

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