7 جوائز دولية للطلاب السعوديين في أولمبيادي أستراليا وألمانيا

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7 جوائز دولية للطلاب السعوديين في أولمبيادي أستراليا وألمانيا
(MENAFN- Al Watan) حقّق طلاب وطالبات المملكة 7 جوائز دولية في أولمبياد الرياضيات الدولي، وأولمبياد المعلوماتية الأوروبي للبنات 2025، وذلك في إطار مشاركات المملكة في المنافسات العلمية العالمية التي تشرف عليها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ((موهبة))، بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة التعليم.
ففي النسخة السادسة والستين من أولمبياد الرياضيات الدولي، الذي أُقيم في مدينة صن شاين كوست الأسترالية، بمشاركة 630 طالبًا وطالبة يمثلون 110 دول، حقق الفريق السعودي 6 جوائز تمثلت في ثلاث ميداليات برونزية، وثلاث شهادات تقدير، حقق الميداليات البرونزية يوسف أيمن بخيت من إدارة تعليم الهيئة الملكية بينبع، وعبدالسلام عبدالله السلمي من إدارة تعليم المدينة المنورة، ومعاذ سعيد القحطاني من إدارة تعليم المنطقة الشرقية، فيما نال أحمد فريد الخلاوي من إدارة تعليم جدة، وأحمد سعد الشهري من إدارة تعليم الرياض، ومحمد أحمد الغامدي من إدارة تعليم المنطقة الشرقية شهادات تقدير، وبذلك يرتفع رصيد المملكة في هذه المسابقة إلى 12 ميدالية فضية، و48 ميدالية برونزية، و22 شهادة تقدير.
وفي سياقٍ متصل، سجّلت المملكة حضورًا مميزًا في النسخة الخامسة من أولمبياد المعلوماتية الأوروبي للبنات 2025، الذي يقام حاليًا بمدينة بون الألمانية، بمشاركة 226 طالبة من 60 دولة، حيث نالت الطالبة ريفال خالد الحازمي من إدارة تعليم تبوك (الصف الثالث الثانوي) ميداليةً برونزية. وبذلك يصل إجمالي الجوائز التي حققتها المملكة في هذه المسابقة منذ بدء المشاركة فيها إلى 7 جوائز دولية.
وتأتي هذه المشاركات تأكيدًا على التزام المملكة بدعم الكفاءات الوطنية وتطوير مهارات الطلبة الموهوبين في المجالات العلمية النوعية، من خلال برامج تدريبية وتأهيلية مكثفة تُنفذها ((موهبة)) بالشراكة مع وزارة التعليم والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تعزيز حضور المملكة في المحافل العلمية الدولية.
ففي النسخة السادسة والستين من أولمبياد الرياضيات الدولي، الذي أُقيم في مدينة صن شاين كوست الأسترالية، بمشاركة 630 طالبًا وطالبة يمثلون 110 دول، حقق الفريق السعودي 6 جوائز تمثلت في ثلاث ميداليات برونزية، وثلاث شهادات تقدير، حقق الميداليات البرونزية يوسف أيمن بخيت من إدارة تعليم الهيئة الملكية بينبع، وعبدالسلام عبدالله السلمي من إدارة تعليم المدينة المنورة، ومعاذ سعيد القحطاني من إدارة تعليم المنطقة الشرقية، فيما نال أحمد فريد الخلاوي من إدارة تعليم جدة، وأحمد سعد الشهري من إدارة تعليم الرياض، ومحمد أحمد الغامدي من إدارة تعليم المنطقة الشرقية شهادات تقدير، وبذلك يرتفع رصيد المملكة في هذه المسابقة إلى 12 ميدالية فضية، و48 ميدالية برونزية، و22 شهادة تقدير.
وفي سياقٍ متصل، سجّلت المملكة حضورًا مميزًا في النسخة الخامسة من أولمبياد المعلوماتية الأوروبي للبنات 2025، الذي يقام حاليًا بمدينة بون الألمانية، بمشاركة 226 طالبة من 60 دولة، حيث نالت الطالبة ريفال خالد الحازمي من إدارة تعليم تبوك (الصف الثالث الثانوي) ميداليةً برونزية. وبذلك يصل إجمالي الجوائز التي حققتها المملكة في هذه المسابقة منذ بدء المشاركة فيها إلى 7 جوائز دولية.
وتأتي هذه المشاركات تأكيدًا على التزام المملكة بدعم الكفاءات الوطنية وتطوير مهارات الطلبة الموهوبين في المجالات العلمية النوعية، من خلال برامج تدريبية وتأهيلية مكثفة تُنفذها ((موهبة)) بالشراكة مع وزارة التعليم والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تعزيز حضور المملكة في المحافل العلمية الدولية.
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