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7 جوائز دولية للطلاب السعوديين في أولمبيادي أستراليا وألمانيا

7 جوائز دولية للطلاب السعوديين في أولمبيادي أستراليا وألمانيا

2025-07-19 11:12:52
(MENAFN- Al Watan) حقّق طلاب وطالبات المملكة 7 جوائز دولية في أولمبياد الرياضيات الدولي، وأولمبياد المعلوماتية الأوروبي للبنات 2025، وذلك في إطار مشاركات المملكة في المنافسات العلمية العالمية التي تشرف عليها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ((موهبة))، بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة التعليم.
ففي النسخة السادسة والستين من أولمبياد الرياضيات الدولي، الذي أُقيم في مدينة صن شاين كوست الأسترالية، بمشاركة 630 طالبًا وطالبة يمثلون 110 دول، حقق الفريق السعودي 6 جوائز تمثلت في ثلاث ميداليات برونزية، وثلاث شهادات تقدير، حقق الميداليات البرونزية يوسف أيمن بخيت من إدارة تعليم الهيئة الملكية بينبع، وعبدالسلام عبدالله السلمي من إدارة تعليم المدينة المنورة، ومعاذ سعيد القحطاني من إدارة تعليم المنطقة الشرقية، فيما نال أحمد فريد الخلاوي من إدارة تعليم جدة، وأحمد سعد الشهري من إدارة تعليم الرياض، ومحمد أحمد الغامدي من إدارة تعليم المنطقة الشرقية شهادات تقدير، وبذلك يرتفع رصيد المملكة في هذه المسابقة إلى 12 ميدالية فضية، و48 ميدالية برونزية، و22 شهادة تقدير.
وفي سياقٍ متصل، سجّلت المملكة حضورًا مميزًا في النسخة الخامسة من أولمبياد المعلوماتية الأوروبي للبنات 2025، الذي يقام حاليًا بمدينة بون الألمانية، بمشاركة 226 طالبة من 60 دولة، حيث نالت الطالبة ريفال خالد الحازمي من إدارة تعليم تبوك (الصف الثالث الثانوي) ميداليةً برونزية. وبذلك يصل إجمالي الجوائز التي حققتها المملكة في هذه المسابقة منذ بدء المشاركة فيها إلى 7 جوائز دولية.
وتأتي هذه المشاركات تأكيدًا على التزام المملكة بدعم الكفاءات الوطنية وتطوير مهارات الطلبة الموهوبين في المجالات العلمية النوعية، من خلال برامج تدريبية وتأهيلية مكثفة تُنفذها ((موهبة)) بالشراكة مع وزارة التعليم والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تعزيز حضور المملكة في المحافل العلمية الدولية.

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