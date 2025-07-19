أوكرانيا تقترح إجراء محادثات سلام جديدة مع روسيا الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن كييف اقترحت على موسكو جولة جديدة من محادثات السلام الأسبوع المقبل، بعد تعثر المفاوضات بداية يونيو الماضي.وقال زيلينسكي في خطاب «أفاد سكرتير مجلس الأمن رستم عمروف، بأنه اقترح عقد الاجتماع المقبل مع الجانب الروسي الأسبوع المقبل»، مضيفا أنه «يجب تعزيز زخم المفاوضات».من جهة اخرى، أعلن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا عن قيام كييف بإجلاء 43 من مواطنيها طردوا مؤخرا من روسيا وكانوا محتجزين في منطقة العبور على الحدود مع جورجيا في ظروف قاسية.وكان 56 أوكرانيا على الأقل، معظمهم من السجناء الذين أمضوا محكوميتهم في روسيا وطلبت منهم موسكو مغادرة أراضيها، محتجزين في مركز تحت الأرض بالقرب من معبر داريالي، حسبما قالت منظمة «فالنتيرز تبليسي» التي تعنى بمساعدة اللاجئين الأوكرانيين لوكالة «فرانس برس».وكتب أندريه سيبيغا في منشور على منصة «إكس»: «تم إجلاء 43 مواطنا، بمن فيهم السجين السياسي السابق أندريه كولومييتس» عبر مولدافيا، مشيرا إلى أن كثرا منهم لا يحملون أوراقا ثبوتية وأن آخرين مازالوا محتجزين في ظروف «صعبة» عند الحدود.وقالت ماريا بيلكينا المسؤولة عن منظمة «فالنتيرز تبليسي» إن «ظروف هؤلاء غير إنسانية وهم محرومون من مواد أساسية، مثل الغذاء والمياه والصرف الصحي»، كاشفة أن بعضهم يعاني مشاكل صحية.في المقابل، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه تم قصف «مجمع عسكري صناعي» في أوكرانيا بمسيرات وصواريخ.وأعلنت الوزارة أيضا إسقاط 83 مسيرة أوكرانية في روسيا، من بينها 16 في منطقة موسكو.من جهتها، أعلنت شركة السكك الحديد الروسية أن المواصلات بين بلدتي ليخايا وزامتشالوفو الواقعتين بالقرب من الحدود الأوكرانية في منطقة روستوف الروسية انقطعت لفترة وجيزة.وعزت هذا الانقطاع والتأخير في حركة المواصلات إلى «سقوط شظايا مسيرات».

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