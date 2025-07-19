أوكرانيا تقترح إجراء محادثات سلام جديدة مع روسيا الأسبوع المقبل

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أوكرانيا تقترح إجراء محادثات سلام جديدة مع روسيا الأسبوع المقبل
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن كييف اقترحت على موسكو جولة جديدة من محادثات السلام الأسبوع المقبل، بعد تعثر المفاوضات بداية يونيو الماضي.
وقال زيلينسكي في خطاب «أفاد سكرتير مجلس الأمن رستم عمروف، بأنه اقترح عقد الاجتماع المقبل مع الجانب الروسي الأسبوع المقبل»، مضيفا أنه «يجب تعزيز زخم المفاوضات».
من جهة اخرى، أعلن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا عن قيام كييف بإجلاء 43 من مواطنيها طردوا مؤخرا من روسيا وكانوا محتجزين في منطقة العبور على الحدود مع جورجيا في ظروف قاسية.
وكان 56 أوكرانيا على الأقل، معظمهم من السجناء الذين أمضوا محكوميتهم في روسيا وطلبت منهم موسكو مغادرة أراضيها، محتجزين في مركز تحت الأرض بالقرب من معبر داريالي، حسبما قالت منظمة «فالنتيرز تبليسي» التي تعنى بمساعدة اللاجئين الأوكرانيين لوكالة «فرانس برس».
وكتب أندريه سيبيغا في منشور على منصة «إكس»: «تم إجلاء 43 مواطنا، بمن فيهم السجين السياسي السابق أندريه كولومييتس» عبر مولدافيا، مشيرا إلى أن كثرا منهم لا يحملون أوراقا ثبوتية وأن آخرين مازالوا محتجزين في ظروف «صعبة» عند الحدود.
وقالت ماريا بيلكينا المسؤولة عن منظمة «فالنتيرز تبليسي» إن «ظروف هؤلاء غير إنسانية وهم محرومون من مواد أساسية، مثل الغذاء والمياه والصرف الصحي»، كاشفة أن بعضهم يعاني مشاكل صحية.
في المقابل، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه تم قصف «مجمع عسكري صناعي» في أوكرانيا بمسيرات وصواريخ.
وأعلنت الوزارة أيضا إسقاط 83 مسيرة أوكرانية في روسيا، من بينها 16 في منطقة موسكو.
من جهتها، أعلنت شركة السكك الحديد الروسية أن المواصلات بين بلدتي ليخايا وزامتشالوفو الواقعتين بالقرب من الحدود الأوكرانية في منطقة روستوف الروسية انقطعت لفترة وجيزة.
وعزت هذا الانقطاع والتأخير في حركة المواصلات إلى «سقوط شظايا مسيرات».
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن كييف اقترحت على موسكو جولة جديدة من محادثات السلام الأسبوع المقبل، بعد تعثر المفاوضات بداية يونيو الماضي.
وقال زيلينسكي في خطاب «أفاد سكرتير مجلس الأمن رستم عمروف، بأنه اقترح عقد الاجتماع المقبل مع الجانب الروسي الأسبوع المقبل»، مضيفا أنه «يجب تعزيز زخم المفاوضات».
من جهة اخرى، أعلن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا عن قيام كييف بإجلاء 43 من مواطنيها طردوا مؤخرا من روسيا وكانوا محتجزين في منطقة العبور على الحدود مع جورجيا في ظروف قاسية.
وكان 56 أوكرانيا على الأقل، معظمهم من السجناء الذين أمضوا محكوميتهم في روسيا وطلبت منهم موسكو مغادرة أراضيها، محتجزين في مركز تحت الأرض بالقرب من معبر داريالي، حسبما قالت منظمة «فالنتيرز تبليسي» التي تعنى بمساعدة اللاجئين الأوكرانيين لوكالة «فرانس برس».
وكتب أندريه سيبيغا في منشور على منصة «إكس»: «تم إجلاء 43 مواطنا، بمن فيهم السجين السياسي السابق أندريه كولومييتس» عبر مولدافيا، مشيرا إلى أن كثرا منهم لا يحملون أوراقا ثبوتية وأن آخرين مازالوا محتجزين في ظروف «صعبة» عند الحدود.
وقالت ماريا بيلكينا المسؤولة عن منظمة «فالنتيرز تبليسي» إن «ظروف هؤلاء غير إنسانية وهم محرومون من مواد أساسية، مثل الغذاء والمياه والصرف الصحي»، كاشفة أن بعضهم يعاني مشاكل صحية.
في المقابل، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه تم قصف «مجمع عسكري صناعي» في أوكرانيا بمسيرات وصواريخ.
وأعلنت الوزارة أيضا إسقاط 83 مسيرة أوكرانية في روسيا، من بينها 16 في منطقة موسكو.
من جهتها، أعلنت شركة السكك الحديد الروسية أن المواصلات بين بلدتي ليخايا وزامتشالوفو الواقعتين بالقرب من الحدود الأوكرانية في منطقة روستوف الروسية انقطعت لفترة وجيزة.
وعزت هذا الانقطاع والتأخير في حركة المواصلات إلى «سقوط شظايا مسيرات».
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