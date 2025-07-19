كوبا تلغي حد الـ 60 عاما للمرشحين للرئاسة

ألغت كوبا الحد الأقصى لسن الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو ستون عاما، وذلك في إطار إصلاح دستوري أقره البرلمان.وأبقت كوبا على السماح بفترتين رئاسيتين مدة كل منهما خمس سنوات، والحد الأدنى للترشح عند 35 عاما، دون تغيير.ولا يفرض الإجراء الذي أقره مجلس الدولة أي قيود عمرية على الأشخاص «الذين يتمتعون بكامل قواهم البدنية والعقلية مع الولاء والتوجه الثوري»، حسبما صرح رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) إستيبان لازو.وكان الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، الذي لا يزال يشغل مقعدا في الجمعية الوطنية ويبلغ 94 عاما، أول من صوت لصالح الإصلاح الذي سيطبق في الانتخابات الرئاسية لعام 2028.وانتخب الرئيس الكوبي الحالي ميغيل دياز كانيل البالغ 65 عاما في 2018، ثم أعيد انتخابه عام 2023. ولم يتم الإعلان عن أي خليفة محتمل.وكان إدخال القيود على فترة الرئاسة والعمر في دستور عام 2019 بمنزلة تغيير جذري بعد ستة عقود قضاها الرئيس الراحل فيدل كاسترو وشقيقه راؤول في السلطة.وفي عام 2016 اضطر فيدل إلى تسليم زمام الأمور لأخيه بسبب مشاكل صحية. وتوفي في وقت لاحق من ذلك العام، بعد ما يقرب من نصف قرن في زعامة كوبا.وأصبح راؤول كاسترو رسميا رئيسا في 2008 بعمر يناهز 76 عاما. وفي عام 2021 تقاعد من منصبه كسكرتير أول للحزب الشيوعي وسلم السلطة إلى دياز كانيل.

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