كوبا تلغي حد الـ 60 عاما للمرشحين للرئاسة

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كوبا تلغي حد الـ 60 عاما للمرشحين للرئاسة
(MENAFN- Al-Anbaa)
ألغت كوبا الحد الأقصى لسن الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو ستون عاما، وذلك في إطار إصلاح دستوري أقره البرلمان.
وأبقت كوبا على السماح بفترتين رئاسيتين مدة كل منهما خمس سنوات، والحد الأدنى للترشح عند 35 عاما، دون تغيير.
ولا يفرض الإجراء الذي أقره مجلس الدولة أي قيود عمرية على الأشخاص «الذين يتمتعون بكامل قواهم البدنية والعقلية مع الولاء والتوجه الثوري»، حسبما صرح رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) إستيبان لازو.
وكان الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، الذي لا يزال يشغل مقعدا في الجمعية الوطنية ويبلغ 94 عاما، أول من صوت لصالح الإصلاح الذي سيطبق في الانتخابات الرئاسية لعام 2028.
وانتخب الرئيس الكوبي الحالي ميغيل دياز كانيل البالغ 65 عاما في 2018، ثم أعيد انتخابه عام 2023. ولم يتم الإعلان عن أي خليفة محتمل.
وكان إدخال القيود على فترة الرئاسة والعمر في دستور عام 2019 بمنزلة تغيير جذري بعد ستة عقود قضاها الرئيس الراحل فيدل كاسترو وشقيقه راؤول في السلطة.
وفي عام 2016 اضطر فيدل إلى تسليم زمام الأمور لأخيه بسبب مشاكل صحية. وتوفي في وقت لاحق من ذلك العام، بعد ما يقرب من نصف قرن في زعامة كوبا.
وأصبح راؤول كاسترو رسميا رئيسا في 2008 بعمر يناهز 76 عاما. وفي عام 2021 تقاعد من منصبه كسكرتير أول للحزب الشيوعي وسلم السلطة إلى دياز كانيل.
ألغت كوبا الحد الأقصى لسن الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو ستون عاما، وذلك في إطار إصلاح دستوري أقره البرلمان.
وأبقت كوبا على السماح بفترتين رئاسيتين مدة كل منهما خمس سنوات، والحد الأدنى للترشح عند 35 عاما، دون تغيير.
ولا يفرض الإجراء الذي أقره مجلس الدولة أي قيود عمرية على الأشخاص «الذين يتمتعون بكامل قواهم البدنية والعقلية مع الولاء والتوجه الثوري»، حسبما صرح رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) إستيبان لازو.
وكان الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو، الذي لا يزال يشغل مقعدا في الجمعية الوطنية ويبلغ 94 عاما، أول من صوت لصالح الإصلاح الذي سيطبق في الانتخابات الرئاسية لعام 2028.
وانتخب الرئيس الكوبي الحالي ميغيل دياز كانيل البالغ 65 عاما في 2018، ثم أعيد انتخابه عام 2023. ولم يتم الإعلان عن أي خليفة محتمل.
وكان إدخال القيود على فترة الرئاسة والعمر في دستور عام 2019 بمنزلة تغيير جذري بعد ستة عقود قضاها الرئيس الراحل فيدل كاسترو وشقيقه راؤول في السلطة.
وفي عام 2016 اضطر فيدل إلى تسليم زمام الأمور لأخيه بسبب مشاكل صحية. وتوفي في وقت لاحق من ذلك العام، بعد ما يقرب من نصف قرن في زعامة كوبا.
وأصبح راؤول كاسترو رسميا رئيسا في 2008 بعمر يناهز 76 عاما. وفي عام 2021 تقاعد من منصبه كسكرتير أول للحزب الشيوعي وسلم السلطة إلى دياز كانيل.
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