رئيس الوزراء السوداني يتعهد بإعادة إعمار الخرطوم في أول زيارة للعاصمة

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رئيس الوزراء السوداني يتعهد بإعادة إعمار الخرطوم في أول زيارة للعاصمة
(MENAFN- Al-Anbaa)
تعهد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس بإعادة إعمار الخرطوم خلال أول زيارة له للعاصمة منذ توليه منصبه مايو الماضي.
وفي جولة تفقدية شملت مطار المدينة المدمر وجسورها ومحطات مياه، عرض رئيس الوزراء الجديد مشاريع الإصلاح الشاملة تحسبا لعودة البعض على الأقل من ملايين السكان الذين فروا من العنف.
وقال إدريس إن «الخرطوم ستعود عاصمة قومية شامخة»، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء السودان الرسمية «سونا».
وزار رئيس الوزراء مقر قيادة الجيش ومطار المدينة، وهما رمزان وطنيان عززت استعادتهما مع القصر الرئاسي في وقت سابق من العام الحالي انتصار الجيش في العاصمة.
لكن من المتوقع أن تكون إعادة الإعمار مهمة جبارة، إذ تقدر الحكومة تكلفتها بنحو 700 مليار دولار على مستوى السودان، نصفها تقريبا للخرطوم وحدها.
وفي زيارة لمصفاة الجيلي في شمال الخرطوم، وهي أكبر مصفاة للنفط في السودان، وعد إدريس بأن «المنشآت القومية سترجع أفضل مما كانت عليه».
تعهد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس بإعادة إعمار الخرطوم خلال أول زيارة له للعاصمة منذ توليه منصبه مايو الماضي.
وفي جولة تفقدية شملت مطار المدينة المدمر وجسورها ومحطات مياه، عرض رئيس الوزراء الجديد مشاريع الإصلاح الشاملة تحسبا لعودة البعض على الأقل من ملايين السكان الذين فروا من العنف.
وقال إدريس إن «الخرطوم ستعود عاصمة قومية شامخة»، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء السودان الرسمية «سونا».
وزار رئيس الوزراء مقر قيادة الجيش ومطار المدينة، وهما رمزان وطنيان عززت استعادتهما مع القصر الرئاسي في وقت سابق من العام الحالي انتصار الجيش في العاصمة.
لكن من المتوقع أن تكون إعادة الإعمار مهمة جبارة، إذ تقدر الحكومة تكلفتها بنحو 700 مليار دولار على مستوى السودان، نصفها تقريبا للخرطوم وحدها.
وفي زيارة لمصفاة الجيلي في شمال الخرطوم، وهي أكبر مصفاة للنفط في السودان، وعد إدريس بأن «المنشآت القومية سترجع أفضل مما كانت عليه».
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