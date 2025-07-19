تسلا تعمل على إصدار Model 3 Plus

تعمل شركة السيارات الكهربائية «تسلا» على ما يبدو على إصدار جديد من سيارتها السيدان Model 3، وقد يكون هذا الطراز هو الأطول مدى من بين جميع الإصدارات السابقة. وقدم طلب جديد لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، باسم طراز سيارة كهربائية يسمى +Tesla Model 3.وفقا للطلب، الذي رصده موقع Electrek، ستكون السيارة الجديدة بمحرك واحد كبير بقوة 225 كيلوواط، ونظام دفع خلفي.وفي حين أن إصدار الدفع الخلفي المتوافر حاليا يستخدم خلايا بطاريات من نوع LFP، سيستخدم الإصدار الجديد خلايا ليثيوم أيون ثلاثية من «إل جي»، والتي تتميز بكثافة طاقة أعلى.أما المواصفات الأساسية الأخرى للسيارة، الطول الكلي، وطول قاعدة العجلات، والوزن فهي نفسها مواصفات طراز Model 3 الأساسي.ولاتزال جميع مواصفات السيارة غير معروفة، لكن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن هذه النسخة ستكون بمدى أطول. وحاليا، يبلغ مدى النسخة الأطول مدى من سيارة Model 3 نحو 753 كيلومترا في الصين. ومن المحتمل أن يتجاوز الطراز الجديد 800 كيلومتر، وهو ما يعد سابقة لتسلا. وفي الولايات المتحدة، يمكن لسيارة Model 3 ذات المدى الأطول أن تقطع مسافة 363 ميلا وفقا لتقديرات وكالة حماية البيئة الأميركية، على الرغم من أن أرقام المدى في الصين تستند إلى دورة اختبار المركبات الخفيفة الصينية (CLTC) التي تقدم تقديرات أكثر تفاؤلا وتساهلا.ولا تتوافر أي معلومات حول موعد أو ما إذا كان إصدار +Model 3 سيصل إلى أسواق «تسلا»، لكنه سيكون محل اهتمام بالنظر إلى أنه يعالج نقطة أساسية في عالم السيارات الكهربائية، ألا وهي مدى القيادة.

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