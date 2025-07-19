تسلا تعمل على إصدار Model 3 Plus

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تسلا تعمل على إصدار Model 3 Plus
(MENAFN- Al-Anbaa)
تعمل شركة السيارات الكهربائية «تسلا» على ما يبدو على إصدار جديد من سيارتها السيدان Model 3، وقد يكون هذا الطراز هو الأطول مدى من بين جميع الإصدارات السابقة. وقدم طلب جديد لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، باسم طراز سيارة كهربائية يسمى +Tesla Model 3.
وفقا للطلب، الذي رصده موقع Electrek، ستكون السيارة الجديدة بمحرك واحد كبير بقوة 225 كيلوواط، ونظام دفع خلفي.
وفي حين أن إصدار الدفع الخلفي المتوافر حاليا يستخدم خلايا بطاريات من نوع LFP، سيستخدم الإصدار الجديد خلايا ليثيوم أيون ثلاثية من «إل جي»، والتي تتميز بكثافة طاقة أعلى.
أما المواصفات الأساسية الأخرى للسيارة، الطول الكلي، وطول قاعدة العجلات، والوزن فهي نفسها مواصفات طراز Model 3 الأساسي.
ولاتزال جميع مواصفات السيارة غير معروفة، لكن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن هذه النسخة ستكون بمدى أطول. وحاليا، يبلغ مدى النسخة الأطول مدى من سيارة Model 3 نحو 753 كيلومترا في الصين. ومن المحتمل أن يتجاوز الطراز الجديد 800 كيلومتر، وهو ما يعد سابقة لتسلا. وفي الولايات المتحدة، يمكن لسيارة Model 3 ذات المدى الأطول أن تقطع مسافة 363 ميلا وفقا لتقديرات وكالة حماية البيئة الأميركية، على الرغم من أن أرقام المدى في الصين تستند إلى دورة اختبار المركبات الخفيفة الصينية (CLTC) التي تقدم تقديرات أكثر تفاؤلا وتساهلا.
ولا تتوافر أي معلومات حول موعد أو ما إذا كان إصدار +Model 3 سيصل إلى أسواق «تسلا»، لكنه سيكون محل اهتمام بالنظر إلى أنه يعالج نقطة أساسية في عالم السيارات الكهربائية، ألا وهي مدى القيادة.
تعمل شركة السيارات الكهربائية «تسلا» على ما يبدو على إصدار جديد من سيارتها السيدان Model 3، وقد يكون هذا الطراز هو الأطول مدى من بين جميع الإصدارات السابقة. وقدم طلب جديد لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، باسم طراز سيارة كهربائية يسمى +Tesla Model 3.
وفقا للطلب، الذي رصده موقع Electrek، ستكون السيارة الجديدة بمحرك واحد كبير بقوة 225 كيلوواط، ونظام دفع خلفي.
وفي حين أن إصدار الدفع الخلفي المتوافر حاليا يستخدم خلايا بطاريات من نوع LFP، سيستخدم الإصدار الجديد خلايا ليثيوم أيون ثلاثية من «إل جي»، والتي تتميز بكثافة طاقة أعلى.
أما المواصفات الأساسية الأخرى للسيارة، الطول الكلي، وطول قاعدة العجلات، والوزن فهي نفسها مواصفات طراز Model 3 الأساسي.
ولاتزال جميع مواصفات السيارة غير معروفة، لكن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن هذه النسخة ستكون بمدى أطول. وحاليا، يبلغ مدى النسخة الأطول مدى من سيارة Model 3 نحو 753 كيلومترا في الصين. ومن المحتمل أن يتجاوز الطراز الجديد 800 كيلومتر، وهو ما يعد سابقة لتسلا. وفي الولايات المتحدة، يمكن لسيارة Model 3 ذات المدى الأطول أن تقطع مسافة 363 ميلا وفقا لتقديرات وكالة حماية البيئة الأميركية، على الرغم من أن أرقام المدى في الصين تستند إلى دورة اختبار المركبات الخفيفة الصينية (CLTC) التي تقدم تقديرات أكثر تفاؤلا وتساهلا.
ولا تتوافر أي معلومات حول موعد أو ما إذا كان إصدار +Model 3 سيصل إلى أسواق «تسلا»، لكنه سيكون محل اهتمام بالنظر إلى أنه يعالج نقطة أساسية في عالم السيارات الكهربائية، ألا وهي مدى القيادة.
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