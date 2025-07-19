الكويت تمتلك سابع أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة بـ 102 مليار برميل

تحتل الكويت المرتبة السابعة عالميا من حيث الاحتياطيات النفطية المؤكدة، والتي تبلغ نحو 102 مليار برميل نفط، فيما تتصدر فنزويلا عالميا من حيث الاحتياطيات المؤكدة بـ 303 مليارات برميل، رغم تراجع الإنتاج بسبب القيود الأميركية، وذلك وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.وتلعب الاحتياطيات النفطية المؤكدة دورا محوريا في تحديد النفوذ الاقتصادي للدول المنتجة للطاقة، وسط تقلبات السوق والتوترات الجيوسياسية، وتكشف عن أن نحو 1.5 تريليون برميل من النفط تتوزع بين 10 دول فقط، بحسب البيانات الصادرة في أكتوبر 2024.وتشير البيانات إلى أن دول الشرق الأوسط تحتضن 3 من أكبر 5 دول في احتياطيات النفط عالميا، هي: السعودية، إيران، والعراق، حيث تنتج المنطقة نحو ثلث المعروض العالمي، وتعد مركزا حيويا للطاقة رغم العقوبات المفروضة على طهران، والصراعات الجيوسياسية المتكررة.ورغم أن أغلب الاحتياطيات النفطية العالمية تتركز في الشرق الأوسط، فإن ذلك يجعل الأسعار شديدة التقلب نتيجة تعرض المنطقة لصراعات جيوسياسية مستمرة، آخرها تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل الشهر الماضي.في حين تقدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية إجمالي احتياطيات البلاد من النفط الخام والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي والرمال النفطية عند 74 مليار برميل، إلا أنها ذكرت في تقرير صدر الجمعة أن احتياطيات النفط الخام والمكثفات فقط بلغت 46.4 مليار برميل.

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