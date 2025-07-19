الكويت تمتلك سابع أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة بـ 102 مليار برميل

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الكويت تمتلك سابع أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة بـ 102 مليار برميل
(MENAFN- Al-Anbaa)
تحتل الكويت المرتبة السابعة عالميا من حيث الاحتياطيات النفطية المؤكدة، والتي تبلغ نحو 102 مليار برميل نفط، فيما تتصدر فنزويلا عالميا من حيث الاحتياطيات المؤكدة بـ 303 مليارات برميل، رغم تراجع الإنتاج بسبب القيود الأميركية، وذلك وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وتلعب الاحتياطيات النفطية المؤكدة دورا محوريا في تحديد النفوذ الاقتصادي للدول المنتجة للطاقة، وسط تقلبات السوق والتوترات الجيوسياسية، وتكشف عن أن نحو 1.5 تريليون برميل من النفط تتوزع بين 10 دول فقط، بحسب البيانات الصادرة في أكتوبر 2024.
وتشير البيانات إلى أن دول الشرق الأوسط تحتضن 3 من أكبر 5 دول في احتياطيات النفط عالميا، هي: السعودية، إيران، والعراق، حيث تنتج المنطقة نحو ثلث المعروض العالمي، وتعد مركزا حيويا للطاقة رغم العقوبات المفروضة على طهران، والصراعات الجيوسياسية المتكررة.
ورغم أن أغلب الاحتياطيات النفطية العالمية تتركز في الشرق الأوسط، فإن ذلك يجعل الأسعار شديدة التقلب نتيجة تعرض المنطقة لصراعات جيوسياسية مستمرة، آخرها تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل الشهر الماضي.
في حين تقدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية إجمالي احتياطيات البلاد من النفط الخام والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي والرمال النفطية عند 74 مليار برميل، إلا أنها ذكرت في تقرير صدر الجمعة أن احتياطيات النفط الخام والمكثفات فقط بلغت 46.4 مليار برميل.
تحتل الكويت المرتبة السابعة عالميا من حيث الاحتياطيات النفطية المؤكدة، والتي تبلغ نحو 102 مليار برميل نفط، فيما تتصدر فنزويلا عالميا من حيث الاحتياطيات المؤكدة بـ 303 مليارات برميل، رغم تراجع الإنتاج بسبب القيود الأميركية، وذلك وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وتلعب الاحتياطيات النفطية المؤكدة دورا محوريا في تحديد النفوذ الاقتصادي للدول المنتجة للطاقة، وسط تقلبات السوق والتوترات الجيوسياسية، وتكشف عن أن نحو 1.5 تريليون برميل من النفط تتوزع بين 10 دول فقط، بحسب البيانات الصادرة في أكتوبر 2024.
وتشير البيانات إلى أن دول الشرق الأوسط تحتضن 3 من أكبر 5 دول في احتياطيات النفط عالميا، هي: السعودية، إيران، والعراق، حيث تنتج المنطقة نحو ثلث المعروض العالمي، وتعد مركزا حيويا للطاقة رغم العقوبات المفروضة على طهران، والصراعات الجيوسياسية المتكررة.
ورغم أن أغلب الاحتياطيات النفطية العالمية تتركز في الشرق الأوسط، فإن ذلك يجعل الأسعار شديدة التقلب نتيجة تعرض المنطقة لصراعات جيوسياسية مستمرة، آخرها تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل الشهر الماضي.
في حين تقدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية إجمالي احتياطيات البلاد من النفط الخام والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي والرمال النفطية عند 74 مليار برميل، إلا أنها ذكرت في تقرير صدر الجمعة أن احتياطيات النفط الخام والمكثفات فقط بلغت 46.4 مليار برميل.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"بايمنتولوجي" للمدفوعات تفتتح مقراً رئيسياً في دبي لتوسيع عملياتها في المنطقة
رسوم ترامب تعود من جديد.. فهل يتراجع كعادته؟
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 30ر1 دولار ليبلغ 42ر71 دولار
ممثل باب الحارة ينام على الطريق ويبيع الحلوى بعد ان خسر كل شيء
الحكومة السورية تؤكد إيقاف القتال في السويداء
نوفو نورديسك تعلن عن نتائج تجارب المرحلة الثالثة 3 ب ستيب أب، التي أُجريت على أفراد يعانون من السمنة دون إصابتهم بالسكري، وذلك خلال الجلسات العلمية للجمعية الأمريكية للسكري