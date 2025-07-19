بوبيان يعزز بيئة العمل بمبادرات وفعاليات بوبيان الونيس





المجحم: «بوبيان الونيس» تواصل حقيقي يعكس رؤية البنك ويعزز الروح الجماعية



الحماد: مبادرات داخلية تعيد تعريف التوازن بين المسار المهني والحياة الشخصية



أكبر: برامج تدعم الموظفين وأسرهم ضمن نهج متكامل لرفاهية مستدامة

الصقعبي: أنشطة «بوبيان الونيس» جمعت بين الرياضة والترفيه والمفاجآت



يؤكد بنك بوبيان حرصه المستمر على تطوير بيئة العمل وتعزيز مفاهيم الحياة المهنية، انطلاقا من إيمانه بأهمية خلق بيئة عمل يشعر فيها الموظفون بالتقدير والتحفيز، حيث تمثل ثقافة العمل الإيجابية ركيزة أساسية لتحقيق أداء أقوى، وولاء مؤسسيا ينعكس على مستوى الخدمة وتحقيق النتائج الإيجابية.وفي هذا الإطار، أعلن البنك عن تنفيذ سلسلة من الفعاليات والمبادرات الداخلية التي جاءت تحت مظلة «بوبيان الونيس»، بهدف تعزيز التواصل بين الموظفين والإدارة، وتوفير تجربة عملية تشجع على التفاعل المباشر وتسهم في ترسيخ بيئة عمل محفزة.وتعليقا على ذلك، قال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية في بنك بوبيان عبدالله المجحم، إن «بوبيان الونيس» تمثل تحولا حقيقيا في بيئة العمل الداخلية للبنك، حيث جاءت فكرتها من حرص الإدارة التنفيذية على خلق مساحات حقيقية للتفاعل والتواصل المباشر بين جميع الموظفين، بعيدا عن الطابع الرسمي للعمل اليومي.وأضاف: تم تنفيذ عدد من الأنشطة التفاعلية والتحديات الجماعية، جمعت بين فرق الموظفين والإدارة التنفيذية في أجواء حماسية، بروح الفريق الواحد، وكانت الجوائز جزءا من ثقافة التقدير داخل البنك.وأكد المجحم أن «بوبيان الونيس» ليست مجرد حملة مؤقتة، بل إطار مرن يتيح ترسيخ بيئة عمل تحتضن الطاقات وتقدر الموظف قبل دوره الوظيفي، وسوف تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من المبادرات تحت هذه المظلة.من جانبه، قال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان، عادل الحماد: فريق العمل في بوبيان هو المحور الأساسي لكل نجاح نحققه، ونضع الموظف دائما في مقدمة أولوياتنا، من خلال تطوير مهاراته والاهتمام بالجوانب النفسية والاجتماعية والمهنية.وأضاف: «بوبيان الونيس» هو نتيجة توجه استراتيجي يستند إلى أفضل الممارسات والمعايير للموارد البشرية، حيث تعد بيئة العمل من أهم عوامل استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها.وأوضح أن هذه المبادرة رغم حداثتها، تركت أثرا واضحا داخل داخل الإدارات وبين الموظفين، وهو ما عكسته المشاركة الواسعة والتفاعل مع مختلف الفعاليات، قائلا: مع الإعلان عن أي تحد أو فعالية جديدة، نرى مدى الاستجابة الإيجابية، وهو ما يعكس فهمنا لاحتياجات وتوجهات الموظفين، وسعينا المستمر لتحقيق التوازن بين حياتهم المهنية والشخصية.نهج مؤسسي يتماشى مع رؤية البنكفي سياق متصل، قال نائب المدير العام لمجموعة الموارد البشرية يوسف أكبر: ما يميز بيئة العمل في بوبيان هو التواصل الديناميكي المباشر بين فرق العمل والإدارة، مما يساعد على اكتشاف أفضل طاقاتهم وتوجيهها بالشكل الأنسب، وهذا ما يصنع الفارق في بيئة العمل.وتابع: نحرص على تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية من خلال خطوات عملية ملموسة يشعر بها الموظف، مثل تقليل ساعات العمل في الصيف، ما يتيح له وقتا أكبر لعائلته وراحته الشخصية، وقد لاحظنا أثرا إيجابيا لذلك على مستوى الإنتاجية والرضا الوظيفي.وأضاف أكبر: كما امتدت المبادرات لتشمل أبناء الموظفين، من خلال إطلاق برنامج صيفي يتضمن أنشطة تعليمية وثقافية وترفيهية بالتعاون مع جهات متخصصة، بما يثري التجربة العائلية ويعزز شعور الموظفين بالثقة والانتماء.فعاليات متنوعة تلبي الاهتماممن جهته، قال المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية، وليد الصقعبي، إن أنشطة «بوبيان الونيس» جاءت من فهم دقيق لاهتمامات الموظفين بصورة متوازنة تجمع بين الجوانب الرياضية والترفيهيـــة والثقافية.وأوضح: شملت الفعاليات تحديات رياضية مثل كرة القدم والبادل والبولينغ، والثقافية مثل تحدي سين جيم، إلى جانب مفاجآت ممتعة ومشاركات تفاعلية مثل الاحتفال بيوم الشاي العالمي، إلى فضلا خصومات حصرية على الفنادق وغيرها من الفعاليات الترفيهية المختلفة.واختتم الصقعبــــي حديثه مؤكدا أن «بوبيان الونيس» أصبح جزءا من أسلوب تواصلنــــا مع فرقنـا الداخلي، وركيـــزة من ركائز ثقافتنا المؤسسيـة التي نحرص على تطويرهــــــا باستمــــرار.نتائج ملموسة وأثر مستداموأظهرت المبـــادرات أثرا مباشرا على مستوى التفاعل، حيث شهدت الفعاليات مشاركة واسعة من مختلف الإدارات، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في مؤشرات الرضا العام وفقا لاستبيانات أجريت داخل البنك، مما يعكس نجاح هذه الخطوة في تعزيز الولاء المؤسسي وبناء بيئة عمل أكثر توازنا.وقد عبر العديد من الموظفين عن تقديرهم لهذه المبادرات، مؤكدين أنها كانت أكثر من مجرد فعاليات، بل لحظات مميزة جمعتهم كفريق واحد، في مؤسسة تضع الموظف في مقدمة أولوياتها وتقدر جهوده بأفعال ملموسة تصنع الفارق.