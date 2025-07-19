تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم

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تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 477 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 545 دينارا اليوم السبت.
وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 نحو 68 دينارا لغايات البيع لدى محال الصاغة، مقابل 65.80 دينارا لغايات الشراء.
وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 نحو 68 دينارا لغايات البيع لدى محال الصاغة، مقابل 65.80 دينارا لغايات الشراء.
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