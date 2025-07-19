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الرئيس الأميركي يقر قانون العملات المستقرة لتنظيم الأصول الرقمية

الرئيس الأميركي يقر قانون العملات المستقرة لتنظيم الأصول الرقمية

2025-07-19 10:07:20
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أقر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم السبت، قانونا جديدا ينظم تداول "العملات المستقرة"، وهو نوع من العملات الرقمية المرتبطة بأصول مستقرة مثل الدولار، في خطوة تعد الأوسع نطاقا نحو تنظيم القطاع المالي الرقمي الناشئ في الولايات المتحدة.


وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، يعد القانون الجديد إطارا تنظيميا أوليا لحماية المستهلك وتحديد ضوابط واضحة لتداول العملات المستقرة، وقد حظي بتأييد واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلسي الشيوخ والنواب، خاصة أنه يأتي في سياق مساعي الإدارة الأمريكية لتحويل البلاد إلى "عاصمة العملات المشفرة في العالم".

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