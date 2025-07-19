الرئيس الأميركي يقر قانون العملات المستقرة لتنظيم الأصول الرقمية

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، يعد القانون الجديد إطارا تنظيميا أوليا لحماية المستهلك وتحديد ضوابط واضحة لتداول العملات المستقرة، وقد حظي بتأييد واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلسي الشيوخ والنواب، خاصة أنه يأتي في سياق مساعي الإدارة الأمريكية لتحويل البلاد إلى "عاصمة العملات المشفرة في العالم".

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