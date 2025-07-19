الانتهاء من تعبيد الطريق الرئيسي في دير علا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تموز (بترا)- أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان تنفيذ أعمال العطاء الخاص بتعبيد الطريق الرئيسي في لواء دير علا، والممتد من مركز البحوث الزراعية التابع للجامعة الأردنية باتجاه الوادي الأبيض، بطول 3.7 كيلومتر.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم السبت، أن المشروع، الذي تم تمويله من موازنة مجلس محافظة البلقاء (اللامركزية) بقيمة قاربت ربع مليون دينار، شمل أعمال كشط لسطح الطريق القائم، ومعالجة الشقوق والهبوطات من خلال أعمال الحقن، تلتها تنفيذ خلطة إسفلتية بسماكة 5 سم.

وأشارت إلى أن مديرية أشغال البلقاء، التي أشرفت على تنفيذ المشروع، تمكنت من إنجاز العمل قبل الموعد المقرر بنحو عشرين يوما، وقد تم التنفيذ وفق أحدث المواصفات الفنية والهندسية.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تعزيز الموقع بكافة عناصر السلامة المرورية، من تخطيط ودهان، وتركيب العواكس الأرضية، والشواخص المرورية، من قبل كوادر الوزارة.

--(بترا)

م ح/ع أ/ف ق

19/07/2025 16:24:23