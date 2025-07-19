  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الانتهاء من تعبيد الطريق الرئيسي في دير علا

الانتهاء من تعبيد الطريق الرئيسي في دير علا

2025-07-19 10:05:52
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 19 تموز (بترا)- أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان تنفيذ أعمال العطاء الخاص بتعبيد الطريق الرئيسي في لواء دير علا، والممتد من مركز البحوث الزراعية التابع للجامعة الأردنية باتجاه الوادي الأبيض، بطول 3.7 كيلومتر.
وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم السبت، أن المشروع، الذي تم تمويله من موازنة مجلس محافظة البلقاء (اللامركزية) بقيمة قاربت ربع مليون دينار، شمل أعمال كشط لسطح الطريق القائم، ومعالجة الشقوق والهبوطات من خلال أعمال الحقن، تلتها تنفيذ خلطة إسفلتية بسماكة 5 سم.
وأشارت إلى أن مديرية أشغال البلقاء، التي أشرفت على تنفيذ المشروع، تمكنت من إنجاز العمل قبل الموعد المقرر بنحو عشرين يوما، وقد تم التنفيذ وفق أحدث المواصفات الفنية والهندسية.
وأكدت الوزارة أنه سيتم تعزيز الموقع بكافة عناصر السلامة المرورية، من تخطيط ودهان، وتركيب العواكس الأرضية، والشواخص المرورية، من قبل كوادر الوزارة.
--(بترا)
م ح/ع أ/ف ق
19/07/2025 16:24:23

MENAFN19072025000117011021ID1109821370

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث