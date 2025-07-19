الانتهاء من تعبيد الطريق الرئيسي في دير علا

الانتهاء من تعبيد الطريق الرئيسي في دير علا
عمان 19 تموز (بترا)- أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان تنفيذ أعمال العطاء الخاص بتعبيد الطريق الرئيسي في لواء دير علا، والممتد من مركز البحوث الزراعية التابع للجامعة الأردنية باتجاه الوادي الأبيض، بطول 3.7 كيلومتر.
وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم السبت، أن المشروع، الذي تم تمويله من موازنة مجلس محافظة البلقاء (اللامركزية) بقيمة قاربت ربع مليون دينار، شمل أعمال كشط لسطح الطريق القائم، ومعالجة الشقوق والهبوطات من خلال أعمال الحقن، تلتها تنفيذ خلطة إسفلتية بسماكة 5 سم.
وأشارت إلى أن مديرية أشغال البلقاء، التي أشرفت على تنفيذ المشروع، تمكنت من إنجاز العمل قبل الموعد المقرر بنحو عشرين يوما، وقد تم التنفيذ وفق أحدث المواصفات الفنية والهندسية.
وأكدت الوزارة أنه سيتم تعزيز الموقع بكافة عناصر السلامة المرورية، من تخطيط ودهان، وتركيب العواكس الأرضية، والشواخص المرورية، من قبل كوادر الوزارة.
--(بترا)
م ح/ع أ/ف ق
19/07/2025 16:24:23
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