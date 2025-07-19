وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح توسعة حضانة تجمع الظليل

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 19 تموز (بترا)- افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، في منطقة الظليل الصناعية، اليوم السبت، توسعة حضانة تجمع الظليل في محافظة الزرقاء، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وقالت بني مصطفى، في بيان، إن توسعة هذه الحضانة هي ثمرة لجهود التعاون بين اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، ووزارة التنمية الاجتماعية، والاتحاد الأوروبي، ونقابة أصحاب المصانع والمحيكات، وغرفة صناعة الأردن، ومنظمة العمل الدولية، بعد إجراء تقييم لعدد من الحضانات، لتكون حضانة منطقة الظليل الصناعية أول موقع جاهز للتشغيل ضمن هذا الإطار، معربة عن التطلع لاستكمال عملية التقييم لعدد أكبر من الحضانات.

وبينت أن طاقة الحضانة الاستيعابية ارتفعت بعد التوسعة من 32 إلى 184 طفلًا من أبناء العاملين والعاملات في عدد من مصانع المحيكات.

وأكدت أهمية الحضانات في تنمية قدرات الأطفال العقلية واللغوية والاجتماعية، وتشكيل شخصياتهم، وأنها ركن أساسي لتنمية الطفولة المبكرة في بيئة تعليمية آمنة، لتسهم في تنشئة الأطفال إلى جانب الأسرة، وتكون الحضانة حلقة وصل بين الأسرة والعمل.

وبينت أن توفير بيئة داعمة ومحفزة للأطفال في السنوات الأولى من أعمارهم يعزز من فرصهم في النجاح الأكاديمي والمهني لاحقًا، ويقلل من الفجوات الاجتماعية، إذ إن وجود حضانات مؤهلة ضمن بيئة العمل يسهم في تكافؤ الفرص التعليمية منذ البدايات، ويمنح الأطفال الأسس السليمة التي يحتاجونها للنمو والتطور.

وقالت إن توسعة هذه الحضانة لهذا التجمع الصناعي، الذي يخدم 8 مصانع، هي رسالة واضحة للاستثمار في مستقبل الأطفال ولتمكين أسرهم، لا سيما النساء، إذ تمنح الأمهات العاملات الطمأنينة على أطفالهن، ما ينعكس إيجابيًا على إنتاجيتهن واستقرارهن الوظيفي.

وأوضحت أن استراتيجية الحماية الاجتماعية للأعوام 2025–2033 تؤكد أهمية الاستثمار في خدمات الرعاية عالية الجودة، ومنها الحضانات، ودورها في توفير فرص العمل للسيدات وتحفيز النمو، ما يعزز المشاركة الاقتصادية للمرأة، ضمن أولويات استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشارت بني مصطفى إلى صدور نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي، الذي يسهم في رفع كفاءة مقدمات الرعاية، وبالتالي تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال في الحضانات.

وبينت أن تعليمات خاصة بالحضانات المنزلية صدرت ضمن نظام دور الحضانة الجديد لسنة 2024، إذ شجّع اللواتي يمتلكن حضانات غير مسجلة على تسجيلها، من خلال تسهيل الإجراءات، إذ أصبحت، حسب النظام الجديد، نظام تسجيل وليس ترخيصًا، لتخفيف الأعباء المالية عن النساء.

بدوره، أشاد سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، بيير-كريستوف شاتزيسافاس، بمستوى خدمات حضانة تجمع الظليل وتجهيزاتها، معربًا عن اعتزازه بالشراكة مع الوزارة والمؤسسات ذات العلاقة في تنفيذ مثل هذه الحضانات.

وثمّن ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، التي أُطلقت أخيرًا، وتتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتُسهم في تحقيق الكثير من الإنجازات، مشيرًا إلى أن مشروع إعادة تأهيل الحضانات هو نموذج لدعم المسؤولية المجتمعية، وله أثر كبير على الأطفال والعاملات والعاملين والمجتمع ككل.

وأكد السفير استمرارية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ووزارة التنمية الاجتماعية في ملف الحضانات.

من جانبها، قالت المنسقة القُطرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن، الدكتورة آمال موافي، إن وجود حضانة مناسبة يشكل بيئة آمنة وصحية للأطفال، ويُشعر المرأة العاملة بالطمأنينة على أبنائها أثناء عملها، ويجعلها قادرة على العمل والإنتاجية والاستقرار في وظيفتها، مشيرة إلى أن حضانة تجمع الظليل أُعيد تأهيلها وتوسعتها ضمن معايير معتمدة لدى منظمة العمل الدولية.

وقالت السيدات العاملات، خلال الافتتاح، إن إعادة تأهيل الحضانة وتوسعتها عزّز من شعورهن بالطمأنينة على أطفالهن، في ظل ما توفره من بيئة آمنة وصحية وتعليمية وتربوية، ما يُسهم في استقرارهن بمواقع عملهن، وتحقيق المزيد من الإنتاجية في العمل.

--(بترا)

ن ش/ ن ح/ف ق

19/07/2025 16:33:56