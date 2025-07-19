المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا: ممتنون للشراكة مع الأردن لوقف النار في السويداء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 19 تموز(بترا)-أكد ‏سفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس باراك، أهمية دور الأردن القيادي على مستوى المنطقة.

وقال عبر منصة "اكس" اليوم السبت: ممتنون للشراكة مع الأردن لتنفيذ وقف إطلاق النار في السويداء، مؤكدا أن للمملكة دورًا قياديًا مهما في المنطقة.

وأشار إلى إحراز خطوات إيجابية لدعم سوريا موحدة ومستقرة تنعم بالسلام مع جيرانها.

--(بترا)

ص خ/ ن ح/ف ق

19/07/2025 16:46:27