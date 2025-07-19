المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا: ممتنون للشراكة مع الأردن لوقف النار في السويداء

المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا: ممتنون للشراكة مع الأردن لوقف النار في السويداء
عمان 19 تموز(بترا)-أكد سفير الولايات المتحدة لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس باراك، أهمية دور الأردن القيادي على مستوى المنطقة.
وقال عبر منصة "اكس" اليوم السبت: ممتنون للشراكة مع الأردن لتنفيذ وقف إطلاق النار في السويداء، مؤكدا أن للمملكة دورًا قياديًا مهما في المنطقة.
وأشار إلى إحراز خطوات إيجابية لدعم سوريا موحدة ومستقرة تنعم بالسلام مع جيرانها.
--(بترا)
ص خ/ ن ح/ف ق
19/07/2025 16:46:27
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
قروض بقيمة 7.7 مليون دينار لدعم مربي الثروة الحيوانية
تفاصبل منع الفنان راغب علامة من الغناء فى مصر وتواصله مع نقابة المهن الموسيقية
شاين تطلق مبادرة مبتكرة لإعادة تعريف مفهوم التوظيف في السعودية
“مكارم” تدشن معايير الجودة والتشغيل الفندقية بالشراكة الاستراتيجية مع“أتش أس بي” HSP
وزير الإعلام السوري: الحكومة تعمل على نزع فتيل التوتر في السويداء
دراسة: 2% فقط من المؤسسات مستعدة بشكلٍ كافٍ للذكاء الاصطناعي