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طيران الإمارات تعزز خدماتها إلى دبلن برحلة يومية ثالثة

طيران الإمارات تعزز خدماتها إلى دبلن برحلة يومية ثالثة

2025-07-18 08:08:41
(MENAFN- Al-Bayan) ">أعلنت طيران الإمارات عن تشغيل رحلة يومية ثالثة إلى دبلن بدءاً من 26 أكتوبر المقبل، بما يعزز عملياتها في أيرلندا.

وستوفر أكبر ناقلة جوية دولية في العالم لعملائها المزيد من خيارات السفر إلى دبي وخارجها، إضافة إلى زيادة سعة الشحن من دبلن وإليها.

وأطلقت طيران الإمارات الشهر الماضي طائرتها البوينغ 777 المحدثة رسمياً على رحلاتها من دبي إلى دبلن، كما أعلنت الناقلة أنها ستشغل طائرتها المحدثة الثانية من طراز البوينغ 777 إلى دبلن بدءاً من 16 أكتوبر المقبل.

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