طيران الإمارات تعزز خدماتها إلى دبلن برحلة يومية ثالثة

طيران الإمارات تعزز خدماتها إلى دبلن برحلة يومية ثالثة
وستوفر أكبر ناقلة جوية دولية في العالم لعملائها المزيد من خيارات السفر إلى دبي وخارجها، إضافة إلى زيادة سعة الشحن من دبلن وإليها.
وأطلقت طيران الإمارات الشهر الماضي طائرتها البوينغ 777 المحدثة رسمياً على رحلاتها من دبي إلى دبلن، كما أعلنت الناقلة أنها ستشغل طائرتها المحدثة الثانية من طراز البوينغ 777 إلى دبلن بدءاً من 16 أكتوبر المقبل.
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