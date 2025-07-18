الأسهم الآسيوية تتجه نحو أقوى أداء أسبوعي منذ عدة أشهر

MENAFN - Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- واصلت الأسهم في الأسواق الناشئة الآسيوية مكاسبها اليوم الجمعة، متجهة نحو أقوى أداء أسبوعي منذ عدة أشهر، مدعومة بتجاهل المستثمرين لمخاطر الرسوم الجمركية الأميركية وتركيزهم على نتائج أرباح الشركات الإيجابية وتوجهات البنوك المركزية التيسيرية.



وارتفع مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم آسيا الناشئة بنسبة 0.6 بالمئة، وفي جنوب شرق آسيا، صعدت الأسهم في إندونيسيا وسنغافورة وماليزيا والفلبين حتى 1.4 بالمئة، وفقا لشبكة (سي إن إن) .



وسجل مؤشر بورصة تايلاند ارتفاعاً بنسبة 1 بالمئة، ليقفز نحو 7 بالمئة هذا الأسبوع، متجهاً نحو أفضل أداء أسبوعي منذ تموز 2020، بعد أنباء عن نية الحكومة ترشيح محافظ جديد للبنك المركزي بميل تيسيري.



في تايوان، قفز المؤشر الرئيسي بنسبة 1.5 بالمئة إلى أعلى مستوى له منذ 27 شباط، مدفوعاً بمكاسب (شركة تايوان لأشباه الموصلات) "TSMC" التي ارتفعت بنسبة 2 بالمئة بعد إعلانها عن أرباح قياسية في الربع الثاني وتحديث إيجابي لتوقعات مبيعاتها السنوية.



وارتفع المؤشر أكثر من 2.7 بالمئة هذا الأسبوع، متجهاً نحو أفضل أداء أسبوعي له منذ منتصف أيار.

كما عززت التوقعات بشأن شرائح "H20" من شركة (إنفيديا) المعتمدة للسوق الصينية من المعنويات في تايبيه، ما دعم أسهم التكنولوجيا.



وفي إندونيسيا، ارتفع المؤشر القياسي للجلسة العاشرة على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 13 كانون الأول، متجهاً نحو أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل آذار، بدعم من خفض سعر الفائدة من قبل بنك إندونيسيا وتوقيع اتفاقية تجارة جديدة مع واشنطن، وهي الثانية من نوعها في جنوب شرق آسيا بعد فيتنام.



وارتفعت أسهم الصين وهونغ كونغ في تعاملات اليوم الجمعة، وسط حالة من التفاؤل في أوساط المستثمرين بعد إعلان بكين عن إجراءات جديدة لكبح المنافسة السعرية الشرسة بين الشركات المحلية، في محاولة لمواجهة الضغوط الانكماشية المستمرة.



وارتفع مؤشر "سي إس آي 300" للأسهم القيادية في الصين بنسبة 0.5 بالمئة بحلول منتصف جلسة التداول، بينما صعد مؤشر "شنغهاي" المركب 0.3 بالمئة، أما مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ فزاد 0.7 بالمئة.



وسجل مؤشر "CSI 300" مكاسب بنسبة 1 بالمئة هذا الأسبوع، متجهاً لتحقيق رابع مكاسب أسبوعية متتالية، في حين ارتفع مؤشر "هانغ سنغ" بنسبة 2.2 بالمئة.



وتراجعت أسهم كوريا الجنوبية خلال تعاملات الجمعة، وسط أداء ضعيف لأسهم القطاع المالي، فيما آثر المستثمرون التريث بانتظار إشارات جديدة بشأن المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.



وانخفض المؤشر القياسي "كوسبي" بمقدار 17.96 نقطة أو ما يعادل 0.56 بالمئة، ليصل إلى مستوى 3174.33 نقطة. وجاء هذا التراجع رغم مكاسب حققتها بعض الأسهم الصناعية الكبرى.



كما تراجع مؤشر "نيكاي" للأسهم اليابانية خلال تعاملات الجمعة، مبتعداً عن أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في عطلة نهاية الأسبوع.



وانخفض المؤشر بنسبة 0.31 بالمئة ليصل إلى 39,778.85 نقطة عند الاستراحة منتصف الجلسة، بعدما لامس في وقت سابق مستوى 40,087.59 نقطة، وهو الأعلى منذ 1 تموز، مدعوماً بأداء قوي لوول ستريت، قبل أن يبدأ المستثمرون في جني الأرباح.



وعلى مدار الأسبوع، يتجه مؤشر "نيكاي" لتحقيق مكاسب بنحو 0.5 بالمئة، ما ينهي خسائر استمرت أسبوعين متتاليين.



بترا