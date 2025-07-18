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تحليق مكثف للطيران المسير الإسرائيلي فوق الأجواء اللبنانية

تحليق مكثف للطيران المسير الإسرائيلي فوق الأجواء اللبنانية

2025-07-18 08:06:28
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 18 تموز (بترا)- حلق الطيران المسير الإسرائيلي بشكل مكثف اليوم الجمعة، فوق الأجواء اللبنانية.
وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن "مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية باتجاه بلدة رامية بالقرب من مزارعي التبغ، من دون وقوع إصابات". وأضاف أن مسيرات إسرائيلية تحلق على علو منخفض جدا فوق مدينة بعلبك وجوارها في البقاع اللبناني وأيضا فوق الزرارية وعبا والزهراني جنوب لبنان".
كما أشار إلى "أن طائرة استطلاع إسرائيلية تحلق أيضا فوق منطقة حاصبيا والعرقوب ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وصولا إلى تلة الرادار الإسرائيلية المشرفة على بلدة شبعا ومرتفعات جبل الشيخ".
--(بترا)
ف ج/م د/أس
18/07/2025 14:50:26

MENAFN18072025000117011021ID1109817997

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