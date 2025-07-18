تحليق مكثف للطيران المسير الإسرائيلي فوق الأجواء اللبنانية

تحليق مكثف للطيران المسير الإسرائيلي فوق الأجواء اللبنانية
بيروت 18 تموز (بترا)- حلق الطيران المسير الإسرائيلي بشكل مكثف اليوم الجمعة، فوق الأجواء اللبنانية.
وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن "مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية باتجاه بلدة رامية بالقرب من مزارعي التبغ، من دون وقوع إصابات". وأضاف أن مسيرات إسرائيلية تحلق على علو منخفض جدا فوق مدينة بعلبك وجوارها في البقاع اللبناني وأيضا فوق الزرارية وعبا والزهراني جنوب لبنان".
كما أشار إلى "أن طائرة استطلاع إسرائيلية تحلق أيضا فوق منطقة حاصبيا والعرقوب ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وصولا إلى تلة الرادار الإسرائيلية المشرفة على بلدة شبعا ومرتفعات جبل الشيخ".
--(بترا)
ف ج/م د/أس
18/07/2025 14:50:26
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