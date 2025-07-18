المراشدة: جامعة جدارا بصدد إنشاء كلية طب ومستشفى جامعي متطورين

المراشدة: جامعة جدارا بصدد إنشاء كلية طب ومستشفى جامعي متطورين
إربد 18 تموز (بترا) علا عبيدات- أعلن رئيس هيئة المديرين في جامعة جدارا الدكتور شكري المراشدة خلال مشاركته في معرض الصين الدولي لسلاسل الإمداد ببكين، أن الجامعة بصدد إنشاء كلية طب ومستشفى جامعي متطور، يضعانها على خارطة التعليم الطبي والرعاية الصحية العالمية، ويسهمان في تقديم نموذج أكاديمي وعملي يواكب أحدث المعايير الدولية.
وأكد المراشدة، أن هذا المشروع ليس مجرد توسع أكاديمي، بل هو استثمار استراتيجي في مستقبل التعليم العالي والرعاية الصحية في الأردن، يرسخ مكانة جامعة جدارا كصرح وطني يمتلك رؤية شمولية نحو الريادة.
وأضاف، "نسعى في جامعة جدارا إلى تقديم تعليم طبي يرتكز على الابتكار والمعايير العالمية، مدعوما بمستشفى جامعي حديث، سيكون منصة متقدمة للتدريب والبحث وخدمة المجتمع، ومركزا علاجيا متميزا في شمال الأردن والمنطقة."
وأشار إلى أن تواجده في معرض الصين يعكس حرص الجامعة على مواكبة أحدث التطورات العالمية في سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية والإدارة الذكية، وهي ركائز أساسية في بناء أي منظومة طبية متقدمة.
يشار الى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية جامعة جدارا للنمو الشمولي والارتقاء ببرامجها الأكاديمية لتلبي متطلبات المستقبل، وتواكب متغيرات سوق العمل الصحي محليا وعالميا.
--(بترا)
ع ع/م د/أس
18/07/2025 14:40:18
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