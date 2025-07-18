المراشدة: جامعة جدارا بصدد إنشاء كلية طب ومستشفى جامعي متطورين

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 18 تموز (بترا) علا عبيدات- أعلن رئيس هيئة المديرين في جامعة جدارا الدكتور شكري المراشدة خلال مشاركته في معرض الصين الدولي لسلاسل الإمداد ببكين، أن الجامعة بصدد إنشاء كلية طب ومستشفى جامعي متطور، يضعانها على خارطة التعليم الطبي والرعاية الصحية العالمية، ويسهمان في تقديم نموذج أكاديمي وعملي يواكب أحدث المعايير الدولية.

وأكد المراشدة، أن هذا المشروع ليس مجرد توسع أكاديمي، بل هو استثمار استراتيجي في مستقبل التعليم العالي والرعاية الصحية في الأردن، يرسخ مكانة جامعة جدارا كصرح وطني يمتلك رؤية شمولية نحو الريادة.

وأضاف، "نسعى في جامعة جدارا إلى تقديم تعليم طبي يرتكز على الابتكار والمعايير العالمية، مدعوما بمستشفى جامعي حديث، سيكون منصة متقدمة للتدريب والبحث وخدمة المجتمع، ومركزا علاجيا متميزا في شمال الأردن والمنطقة."

وأشار إلى أن تواجده في معرض الصين يعكس حرص الجامعة على مواكبة أحدث التطورات العالمية في سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية والإدارة الذكية، وهي ركائز أساسية في بناء أي منظومة طبية متقدمة.

يشار الى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية جامعة جدارا للنمو الشمولي والارتقاء ببرامجها الأكاديمية لتلبي متطلبات المستقبل، وتواكب متغيرات سوق العمل الصحي محليا وعالميا.

--(بترا)

ع ع/م د/أس

18/07/2025 14:40:18