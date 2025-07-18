رئيس سلطة العقبة يلتقي مجلس نقابة الصحفيين

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 18 تموز (بترا)- أمين المعايطه- بحث رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، "شادي رمزي" المجالي، مع نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني وأعضاء مجلس النقابة، أمس الخميس، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بما يخدم المصلحة العامة والعمل الإعلامي في محافظة العقبة.

وأكد المجالي خلال اللقاء، أن السلطة تستمع باهتمام إلى الملاحظات والاقتراحات والانتقادات البناءة التي تسهم في تطوير الأداء، مشيراً إلى أن مجلس المفوضين الجديد جاء لتغطية احتياجات المدينة واستكمال الإنجاز بروح العمل المؤسسي وخدمة المجتمع المحلي والاستثماري.

ولفت المجالي إلى دور نقابة الصحفيين في تطوير العمل الصحفي والإعلامي الوطني، مؤكداً أهمية تطوير الصحفي لأدواته ومهاراته بما يواكب التطورات التقنية والتكنولوجية، والعمل وفق أحكام القانون.

من جانبه، أكد المومني أن النقابة تسعى إلى تعزيز الجوانب الإيجابية في الإعلام، وتسليط الضوء على السلبيات بهدف الإصلاح وخدمة الدولة الأردنية، مشيراً إلى أن مجلس النقابة وضع خطة عمل تمتد حتى عام 2028، ترتكز على حماية المهنة وتنظيمها وفقاً للقانون والتصدي للمخالفات.

وأوضح المومني أن النقابة تعمل على بناء جسور من التعاون مع المؤسسات الرسمية والخاصة، وتعزيز المهنية والاحتراف في العمل الصحفي، مع حماية المؤسسات من الممارسات غير القانونية لبعض المتطفلين على المهنة.

وسلم نقيب الصحفيين رئيس السلطة كتاباً رسمياً يتضمن آليات التعامل مع الصحفيين أعضاء الهيئة العامة والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرخصة، في خطوة تهدف لمحاربة الدخلاء على المهنة وتعزيز المهنية، وأكد المجالي أنه سيقوم بتعميم هذا الكتاب على دوائر السلطة كافة.

وبحث الجانبان إمكانية إقامة نادٍ للصحفيين في العقبة يخدم أعضاء الهيئة العامة في الجنوب، إضافة إلى دراسة فرص استثمارية تعود بالنفع على النقابة وتعزز حضورها في المدينة.

--(بترا)

ا م/م د/أس

18/07/2025 14:35:47