رئيس سلطة العقبة يلتقي مجلس نقابة الصحفيين

رئيس سلطة العقبة يلتقي مجلس نقابة الصحفيين
العقبة 18 تموز (بترا)- أمين المعايطه- بحث رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، "شادي رمزي" المجالي، مع نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني وأعضاء مجلس النقابة، أمس الخميس، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بما يخدم المصلحة العامة والعمل الإعلامي في محافظة العقبة.
وأكد المجالي خلال اللقاء، أن السلطة تستمع باهتمام إلى الملاحظات والاقتراحات والانتقادات البناءة التي تسهم في تطوير الأداء، مشيراً إلى أن مجلس المفوضين الجديد جاء لتغطية احتياجات المدينة واستكمال الإنجاز بروح العمل المؤسسي وخدمة المجتمع المحلي والاستثماري.
ولفت المجالي إلى دور نقابة الصحفيين في تطوير العمل الصحفي والإعلامي الوطني، مؤكداً أهمية تطوير الصحفي لأدواته ومهاراته بما يواكب التطورات التقنية والتكنولوجية، والعمل وفق أحكام القانون.
من جانبه، أكد المومني أن النقابة تسعى إلى تعزيز الجوانب الإيجابية في الإعلام، وتسليط الضوء على السلبيات بهدف الإصلاح وخدمة الدولة الأردنية، مشيراً إلى أن مجلس النقابة وضع خطة عمل تمتد حتى عام 2028، ترتكز على حماية المهنة وتنظيمها وفقاً للقانون والتصدي للمخالفات.
وأوضح المومني أن النقابة تعمل على بناء جسور من التعاون مع المؤسسات الرسمية والخاصة، وتعزيز المهنية والاحتراف في العمل الصحفي، مع حماية المؤسسات من الممارسات غير القانونية لبعض المتطفلين على المهنة.
وسلم نقيب الصحفيين رئيس السلطة كتاباً رسمياً يتضمن آليات التعامل مع الصحفيين أعضاء الهيئة العامة والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرخصة، في خطوة تهدف لمحاربة الدخلاء على المهنة وتعزيز المهنية، وأكد المجالي أنه سيقوم بتعميم هذا الكتاب على دوائر السلطة كافة.
وبحث الجانبان إمكانية إقامة نادٍ للصحفيين في العقبة يخدم أعضاء الهيئة العامة في الجنوب، إضافة إلى دراسة فرص استثمارية تعود بالنفع على النقابة وتعزز حضورها في المدينة.
--(بترا)
ا م/م د/أس
18/07/2025 14:35:47
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
عرض حصري من شركة XM للاحتفال بمرور 15 عامًا من الإنجازات!
هواوي توسّع تجربة المحتوى داخل المركبات مع "أنغامي" و"نبض" لبناء منظومة محتوى عالمية متكاملة لمصنّعي السيارات
الزراعة والأمن الغذائي في صلب التحديث الاقتصادي..منجزات ملموسة ورصد للتحديات
الازدحام المروري: ما رأي سائقي السيارات في الإمارات العربية المتحدة؟ كيف يمكن زيادة مستويات إشغال السيارات؟
الإمارات.. تعديل آلية تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة
النيابة الفرنسية تلاحق "تحويلات مشبوهة" من مبابي إلى ضباط أمن