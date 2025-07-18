منتخب الناشئين يخوض مباراتين وديتين خلال معسكر صربيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تموز (بترا)- اختتم المنتخب الوطني للناشئين، تحت سن 16 عاما، تحضيراته في العاصمة عمان، تأهبا للدخول في المعسكر الخارجي الذي يقيمه في صربيا خلال الفترة من 19 حتى 28 تموز الحالي.

ويأتي المعسكر ضمن استعدادات المنتخب للتصفيات الآسيوية التي تقام في تشرين الثاني المقبل.

ويتخلل المعسكر التدريبي في العاصمة الصربية بلغراد، لقاءان ودّيان مع منتخب البوسنة الأربعاء المقبل، ثم منتخب مونتينيغرو يوم الأحد 27 من الشهر الحالي.

‏‎‏‎وأجرى المنتخب تدريبه الأخير في العاصمة عمان، عصر أمس الخميس، بقيادة المدرب خالد سعد، وحضور جميع لاعبي القائمة النهائية التي استقر عليها الجهاز الفني.

‏‎وتضم قائمة المنتخب 23 لاعبا هم: أزد يعيش، علاء الدين اصريوع، أشرف علي، محمد خليل، سليمان عليان، فيصل أبو دهيم، أحمد بدران، عبدالرحمن العجالين، أسامة رواشدة، راشد فيضي، أحمد الخرابشة، محمد الشيخ، نور الدين عمرو، مهند العسل، أمير اللوزي، ممدوح أبو سعد، بشر مرقة، أسامة الجوهري، يزن قدادة، أحمد المراعية، سند طبيشات، إبراهيم هندية، عدنان بكار.

--(بترا)

خ خ/م د/أس

18/07/2025 14:17:00