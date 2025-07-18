منتخب الناشئين يخوض مباراتين وديتين خلال معسكر صربيا

منتخب الناشئين يخوض مباراتين وديتين خلال معسكر صربيا
عمان 18 تموز (بترا)- اختتم المنتخب الوطني للناشئين، تحت سن 16 عاما، تحضيراته في العاصمة عمان، تأهبا للدخول في المعسكر الخارجي الذي يقيمه في صربيا خلال الفترة من 19 حتى 28 تموز الحالي.
ويأتي المعسكر ضمن استعدادات المنتخب للتصفيات الآسيوية التي تقام في تشرين الثاني المقبل.
ويتخلل المعسكر التدريبي في العاصمة الصربية بلغراد، لقاءان ودّيان مع منتخب البوسنة الأربعاء المقبل، ثم منتخب مونتينيغرو يوم الأحد 27 من الشهر الحالي.
وأجرى المنتخب تدريبه الأخير في العاصمة عمان، عصر أمس الخميس، بقيادة المدرب خالد سعد، وحضور جميع لاعبي القائمة النهائية التي استقر عليها الجهاز الفني.
وتضم قائمة المنتخب 23 لاعبا هم: أزد يعيش، علاء الدين اصريوع، أشرف علي، محمد خليل، سليمان عليان، فيصل أبو دهيم، أحمد بدران، عبدالرحمن العجالين، أسامة رواشدة، راشد فيضي، أحمد الخرابشة، محمد الشيخ، نور الدين عمرو، مهند العسل، أمير اللوزي، ممدوح أبو سعد، بشر مرقة، أسامة الجوهري، يزن قدادة، أحمد المراعية، سند طبيشات، إبراهيم هندية، عدنان بكار.
--(بترا)
خ خ/م د/أس
18/07/2025 14:17:00
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