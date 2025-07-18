بيان أممي: 4 آلاف فلسطيني و 51 إسرائيلياً في عداد المفقودين منذ 7 أكتوبر 2023

بيان أممي: 4 آلاف فلسطيني و 51 إسرائيلياً في عداد المفقودين منذ 7 أكتوبر 2023
قال خبراء لحقوق الانسان بالأمم المتحدة إن حوالى 4 آلاف فلسطيني بينهم أطفال وكبار فى السن و 51 إسرائيليا في عداد المفقودين منذ 7 أكتوبر 2023 .
ودعا الخبراء في بيان جمع أيضا أعضاء الفريق العامل المعنى بحالات الاختفاء القسرى وفرنشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وغيرهم ..السلطات في كل من إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة إلى الكشف عن مصير جميع ضحايا الاختفاء القسري وأماكن وجودهم مؤكدا أنه لايمكن تبرير الاختفاء القسري حتى في حالة الحرب أو عدم الاستقرار أو الطوارئ العامة .
أضاف الخبراء أن عشرين شهرا من الاعتداءات التي شنها الجيش الإسرائيلي أدت من بين أمور أخرى إلى انتشار أنماط الاختفاء القسري بين الفلسطينيين في غزة وأجزاء أخرى من الأرض الفلسطينية المحتلة .
قال الخبراء ان الألم والمعاناة التي يعاني منها أقارب المختفين قد تشكل شكلا من أشكال التعذيب النفسي وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية
ودعوا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن المتبقين في غزة وكذلك الكشف الفوري عن مصير جميع الفلسطينيين الذين اختفوا قسرا ومكان وجودهم ووضعهم القانوني وحالتهم الصحية.
ولفت البيان إلى أن الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة أثار هذه المخاوف في رسالة موجهة إلى حكومة إسرائيل ولم يتلق ردا حتى الآن .
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