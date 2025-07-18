بيان أممي: 4 آلاف فلسطيني و 51 إسرائيلياً في عداد المفقودين منذ 7 أكتوبر 2023

قال خبراء لحقوق الانسان بالأمم المتحدة إن حوالى 4 آلاف فلسطيني بينهم أطفال وكبار فى السن و 51 إسرائيليا في عداد المفقودين منذ 7 أكتوبر 2023 .

ودعا الخبراء في بيان جمع أيضا أعضاء الفريق العامل المعنى بحالات الاختفاء القسرى وفرنشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وغيرهم ..السلطات في كل من إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة إلى الكشف عن مصير جميع ضحايا الاختفاء القسري وأماكن وجودهم مؤكدا أنه لايمكن تبرير الاختفاء القسري حتى في حالة الحرب أو عدم الاستقرار أو الطوارئ العامة .

أضاف الخبراء أن عشرين شهرا من الاعتداءات التي شنها الجيش الإسرائيلي أدت من بين أمور أخرى إلى انتشار أنماط الاختفاء القسري بين الفلسطينيين في غزة وأجزاء أخرى من الأرض الفلسطينية المحتلة .

قال الخبراء ان الألم والمعاناة التي يعاني منها أقارب المختفين قد تشكل شكلا من أشكال التعذيب النفسي وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية

ودعوا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن المتبقين في غزة وكذلك الكشف الفوري عن مصير جميع الفلسطينيين الذين اختفوا قسرا ومكان وجودهم ووضعهم القانوني وحالتهم الصحية.

ولفت البيان إلى أن الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة أثار هذه المخاوف في رسالة موجهة إلى حكومة إسرائيل ولم يتلق ردا حتى الآن .