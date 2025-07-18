تحدي القراءة العربي يتوج نهى طه عبدالسلام بطلة لدورته التاسعة في ليبيا

MENAFN - Al-Bayan) أحرزت الطالبة نهى طه عبدالسلام، لقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته التاسعة على مستوى دولة ليبيا، من بين 125 ألف طالب وطالبة مثلوا 1650 مدرسة وتحت إشراف 1632مشرفاً ومشرفة، شاركوا في الدورة التاسعة من المبادرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم.

وجاء تتويج الطالبة نهى طه عبدالسلام من الصف الرابع في مدرسة حلم الأطفال التابعة لمنطقة أجدابيا بالمنطقة الشرقية“ج”، خلال الحفل الختامي للدورة التاسعة الذي شهدته العاصمة الليبية طرابلس، بحضور المهندس علي العابد الرضا وزير التربية والتعليم المكلف، ومشاركة عدد من المسؤولين والتربويين وحشد من أولياء أمور الطلاب والطالبات.

كما جرى في الحفل الختامي، تكريم بشير محمد العيساوي من المنطقة "الشرقية ج" بعد فوزه بلقب "المشرف المتميز"، ومدرسة قراقرة الإعدادية من مراقبة التربية والتعليم الغريفة بالمنطقة الجنوبية“ب” بلقب "المدرسة المتميزة".

وعلى صعيد فئة أصحاب الهمم، أحرز الطالب مؤيد الحق علي الزين من الصف الثاني عشر في مدرسة ابن سينا التابعة لمراقبة التربية والتعليم مصراتة بالمنطقة الوسطى“ب”، المركز الأول، بعد تصفيات شارك فيها 500 طالب وطالبة من مختلف المناطق التعليمية في ليبيا.

وصعد إلى التصفيات النهائية على مستوى دولة ليبيا عشرة طلاب وطالبات، وضمت القائمة إضافة إلى الطالبة نهى طه عبدالسلام كلاً من: عاتكة نوري بلقاسم حفيظ من الصف الثاني عشر في مدرسة عطاف الثانوية“صرمان” المنطقة الغربية“ب”، وريهام محمد علي التهامي من الصف السادس في مدرسة ابن الهيثم للتعليم الخاص“مزدة” ، المنطقة الغربية“ج”، وندى الشيخ سيدي محمد من الصف الحادي عشر في مدرسة القدس الثانوية“سبها” المنطقة الجنوبية“أ”، ودانة مرعي محمد العوكلي من الصف التاسع في مدرسة زاد المعارف“القيقب” المنطقة الشرقية“ب” ، وعائشة عبدالسلام عبدالله بنين من الصف التاسع في مدرسة الجفرة“الجفرة” المنطقة الوسطى“أ”، وزينب نور الدين صالح الشلوي من الصف الأول في مدرسة فاطمة الزهراء“مصراتة” ، المنطقة الوسطى“ب”، وسالم ونيس سالم المبروك من الصف العاشر في مدرسة الشهيد محمد الباعور“توكرة” ، المنطقة الشرقية“ب”، ونبيلة كوكو صندا أبا علي من الصف السادس في مدرسة أوباري المركزية“أوباري” ، المنطقة الجنوبية“ب”، وشذى محمد البوسيفي من الصف الثاني عشر في مدرسة شموع العلم“حي الأندلس” ، المنطقة الغربية "أ".

وثمن المهندس علي العابد الرضا مساعي دولة الإمارات ومؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، لتطوير إمكانات وقدرات الأجيال العربية الجديدة عبر إطلاق مبادرات نوعية تهدف إلى نشر المعرفة والتعليم وثقافة القراءة على أوسع نطاق، مشيراً إلى أن تحدي القراءة العربي يمثل علامة فارقة في هذا السياق من خلال قدرته على استقطاب عشرات ملايين الطلبة العرب كل عام.

وقال الرضا: نفخر بما أظهرته تصفيات الدورة التاسعة من تحدي القراءة العربي على مستوى دولة ليبيا، من إقبال واسع من طلبتنا على المشاركة، وحرص على رفع الرصيد المعرفي، واهتمام بالغ بتحسين مستوياتهم باللغة العربية، والتزام بالمعايير الدقيقة لمبادرة تحدي القراءة العربي، وهو ما يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة التربية والتعليم، وجميع المدارس والمشرفين والمشرفات لتسهيل مشاركة الطلاب والطالبات وتحفيزهم على خوض المنافسات.

وهنأ الرضا أبطال فئات تحدي القراءة على مستوى دولة ليبيا، وأولياء أمور الطلاب والطالبات، كما قدم الشكر إلى جميع الجهات التي سهلت إجراء التصفيات على المستوى الوطني.

من جانبه، أشاد الدكتور فوزان الخالدي مدير إدارة البرامج والمبادرات في مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، بالمشاركة الليبية المتميزة في الدورة التاسعة من تحدي القراءة العربي، وبالاهتمام الكبير الذي أبدته وزارة التربية والتعليم الليبية بالتعريف بهذه المبادرة القرائية على أوسع نطاق وتشجيع الطلاب والطالبات على المشاركة في تصفياتها.

وأضاف: حققت المؤسسة التعليمية في ليبيا، نجاحاً استثنائياً في الدورة التاسعة من تحدي القراءة العربي، من خلال الكفاءة التي أظهرها طلاب وطالبات ليبيا طوال التصفيات، وتسجيل أرقام قياسية في أعداد المتنافسين حيث شارك في الدورة التاسعة 125 ألف طالب وطالبة بارتفاع وصلت نسبته إلى نحو 822% قياساً إلى المشاركة الليبية في الدورة الماضية من تحدي القراءة العربي والتي شهدت تنافس 13559طالباً وطالبة، وهذا الارتفاع الكبير يعد إنجازاً لافتاً لتحدي القراءة العربي ووزارة التربية والتعليم الليبية.

وبارك الدكتور فوزان الخالدي لأوائل الطلاب والطالبات والمدارس والمشرفين، كما هنأ جميع المشاركين في التصفيات وذويهم، معرباً عن ثقته بقدرة طلبة ليبيا على مواصلة هذا التميز في الدورات المقبلة من تحدي القراءة العربي.

وشهدت الدورة التاسعة من مبادرة تحدي القراءة العربي، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" مشاركة قياسية وصلت إلى 32 مليوناً و231 ألف طالب وطالبة من 50 دولة يمثلون 132112 مدرسة، وبإشراف 161004 مشرفين ومشرفات.

ويهدف تحدي القراءة العربي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، في العام 2015، إلى ترسيخ ثقافة القراءة باللغة العربية، كلغة قادرة على مواكبة كل أشكال الآداب والعلوم والمعارف، وتحبيب الشباب العربي بلغة الضاد، وتشجيعهم على استخدامها في تعاملاتهم اليومية.

ويسعى تحدي القراءة العربي إلى تطوير آليات الاستيعاب والتعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي، وصولاً إلى إثراء المحتوى المعرفي المتوفر باللغة العربية، وترسيخ قيم التواصل والتعارف والحوار والانفتاح على الثقافات المختلفة.