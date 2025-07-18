محمد بن زايد يصل مقر البرلمان والرئيس المجري في مقدمة مستقبليه

MENAFN - Al-Bayan) وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم إلى مقر البرلمان في العاصمة بوادبست، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى جمهورية المجر.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصول موكبه فخامة تاماش سويوك رئيس المجر .. وجرت لسموه مراسم استقبال رسمية في ساحة "كوسوث لاجوس" أمام مقر البرلمان، حيث رافق موكب سموه لدى وصوله مجموعة من الخيالة وعُزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمجر..بعدها استعرض سموه ثلة من حرس الشرف اصطفوا تحية لسموه..ثم صافح كبار مستقبليه من الوزراء والمسؤولين من الجانب المجري، بينما صافح الرئيس المجري أعضاء الوفد المرافق لسموه.

ويضم الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة كلاً من..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان،ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وسعادة سعود الشامسي سفير الدولة لدى المجر، وعدد من كبار المسؤولين.