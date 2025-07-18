تكفل بعلاجها محمد بن راشد.. الطفلة يقين تحصل على العلاج صباح اليوم بمستشفى الجليلة

MENAFN - Al-Bayan) أعلن مستشفى الجليلة للأطفال، التابع لـ((دبي الصحية)) وأول مستشفى متخصص في طب الأطفال على مستوى دولة الإمارات، عن حصول الطفلة السورية يقين إبراهيم كناكر على العلاج صباح اليوم، وذلك بعد تكفل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بعلاجها موخراً.

وخضعت الطفلة يقين لجرعة وريدية من دواء ((زولجنسما)) الذي يعد أحدث العلاجات الجينية لمرض ضمور العضلات الشوكي داخل مستشفى الجليلة للأطفال، في إجراء استغرق نحو ساعة واحدة، ومن المقرر أن تخضع لفترة متابعة طبية تمتد لـ 3 أشهر، تشمل زيارات منتظمة للتأكد من فعالية العلاج واستجابتها له، عبر مراقبة وظائف الإنزيمات وأداء أجهزة الجسم. وأوضح المستشفى أن يقين خضعت خلال الفترة الماضية لسلسلة من الفحوصات الطبية الدقيقة لضمان جاهزيتها لتلقي الجرعة العلاجية بأمان.

وفي السياق ذاته، أشار مستشفى الجليلة إلى أنه قدم العلاج لأكثر من 100 حالة لمرضى ضمور العضلات الشوكي، وقد كانت أول حالة تلقت العلاج في عام 2020 لطفلة تبلغ من العمر 5 أشهر.

من جهته، أشار الدكتور محمد العوضي، المدير التنفيذي لمجمّعصحة المرأة والطفل في ((دبي الصحية))، إلى أن توفير العلاج لأكثرمن 100 حالة من ضمور العضلات الشوكي في مستشفى الجليلة للأطفال يعكس التزام ((دبي الصحية)) بتقديم رعاية عالية الجودة تُراعي أفضل المعايير لكل طفل.

وأضاف قائلاً: ((نعتمد في ((دبي الصحية)) نموذج رعاية متكامل يلبي احتياجات المريض من مختلف الجوانب الطبية والإنسانية تحت سقف واحد. ويغطي هذا النموذج مسار الرعاية منذ لحظة دخول المريض إلى المنظومة وحتى إتمام الخطة العلاجية، بما يضمن توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية الشاملة. وتُجسد حالة الطفلة يقين فعالية هذا النموذج، الذي يجمع بين فرق متعددة التخصصات ويضمن تقديم أفضل رعاية ممكنة للأطفال الذين يعانون من حالات طبية معقدة مثل ضمور العضلات الشوكي)).

بدوره، قال الدكتور هيثم البشير، استشاري تأهيل الأطفال في مستشفى الجليلة للأطفال: ((يُعد دواء زولجنسما أحد العلاجات الجينية المتقدمة التي تمنح الأطفال المصابين بضمور العضلات الشوكي فرصة حقيقية لاستعادة قدراتهم الحركية في سن مبكرة. وتتلقى يقين هذاالعلاج ضمن خطة علاجية شاملة، بإشراف فرق طبية من مختلف التخصصات في مستشفى الجليلة. وسنواصل متابعة حالتها، لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة. ونظراً لاختلاف طبيعة كل حالة، فإننا نعتمد نهجاً فردياً يراعي الاحتياجات الخاصة لكل طفل)).

ويعكس تقديم أكثر من 100 علاج لمرضى ضمور العضلات الشوكي في مستشفى الجليلة للأطفال دور ((دبي الصحية)) في الارتقاء بصحة الإنسان، من خلال توفير علاجات متقدمة ورعاية طبية ترتكز إلى المعايير العالمية، وتضع المريض في صميم أولوياتها.

من جانبهم عبر ذوي الطفلة عن شكرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على علاج طفلتهم التي أنقذتها لفتته الكريمة من مرض عجزوا عن توفير علاجه بسبب كلفته العالية.

من جانبهم أعرب ذوو الطفلة يقين عن بالغ سعادتهم بتلقي ابنتهم للعلاج، معربين عن امتنانهم العميق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على مبادرته الإنسانية النبيلة، التي منحت طفلتهم أملاً جديداً في الحياة، مؤكدين أن هذا الدعم الكريم ليس غريباً على سموه، الذي لطالما كان عوناً لكل محتاج، ورمزاً.