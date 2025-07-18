"غرفة دبي" تنظم ورشة عمل حول سياسة الطاقة الصديقة للصناعة

MENAFN - Al-Bayan) نظّم مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ورشة عمل افتراضية حول سياسة الطاقة الصديقة للصناعة D33 بحضور 46 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص.

وتهدف سياسة الطاقة الصديقة للصناعة D33 لدعم وتسريع طموحات الاستدامة، وتعزيز الاقتصاد الأخضر في الإمارة انسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية D33، حيث تسهم في تمكين المُصنّعين ومراكز البيانات والجهات العاملة في التكنولوجيا الزراعية من تركيب أنظمة طاقة شمسية مخصصة للاستخدام الداخلي لإنتاج الطاقة اللازمة لتلبية احتياجاتهم وتقليل تكلفة الطاقة، مما يحقق زيادة نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة.

واستعرضت ورشة العمل المتطلبات الفنية، ومعايير الأهلية للاستفادة من سياسة الطاقة الصديقة للصناعة D33 والتي تهدف لدعم القطاع الصناعي في خفض تكاليف ممارسة الأعمال، وتحقيق مستهدفات الطاقة النظيفة، والمساهمة في تسريع عملية إزالة الكربون والوصول إلى الحياد الكربوني في دبي

تمكين الشركات

وتأتي الفعالية ضمن سلسلة من ورش العمل التي تنظمها غرفة تجارة دبي بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بهدف تعريف القطاع الخاص على ميزات وآليات الاستفادة من سياسة الطاقة الصديقة للصناعة D33 ودورها في تمكين الشركات من قيادة مسيرة الاستدامة في القطاعات المستهدفة.

ويلعب مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي دوراً محورياً في تعزيز الممارسات المسؤولة والمستدامة في دبي، كما يحرص على تحفيز الشركات لتبني أفضل معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة بما يعزز أداءها وقدراتها التنافسية ويرتقي بمساهماتها المجتمعية والبيئية، كما يوفّر المركز مجموعة غنية من المنصات والأدوات والخبرات المعرفية لمساعدة الشركات على دمج الحوكمة والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ضمن مختلف مراحل ومستويات عملياتها التشغيلية.