مفاجآت صيف دبي تطلق عرض الصفقات اليومية بخصومات استثنائية

MENAFN - Al-Bayan) أطلقت مفاجآت صيف دبي 2025 تجربة تسوق استثنائية خلال موسم تخفيضات صيف دبي الكبرى مع عودة الصفقات اليومية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة من 18 يوليو وحتى 7 أغسطس، حيث تقدم أبرز العلامات التجارية خصومات مذهلة لمدة يوم واحد فقط في جميع فروعها من الساعة 10 صباحاً وحتى نفاد الكمية.

ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بعروض حصرية وتخفيضات مذهلة تصل إلى 90% لفترة محدودة على العلامات التجارية المفضلة في مجالات الأزياء، والجمال، والأجهزة الإلكترونية، والأدوات المنزلية، وغيرها.

وسيتم الكشف عن كل مفاجأة قبل 24 ساعة فقط من انطلاقها على موقع مفاجآت صيف دبي الإلكتروني وعبر حساب DubaiFestivals@ على إنستجرام وتيك توك.

صفقات يومية

تقدم أودورا، وجهة العطور المفضلة لدى الجميع، أولى الصفقات اليومية خلال مفاجآت صيف دبي اليوم السبت، حيث يمكن للمتسوقين الاستمتاع بتخفيضات تصل إلى 90% في متجرها داخل سيتي سنتر مردف، مما يشكل فرصة مثالية لشراء العطور الفاخرة بأفضل الأسعار.

وتقام مفاجآت صيف دبي 2025 بدعم من الرعاة الرئيسيين: بنك دبي التجاري، ومراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، و&e، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.

وتقام مفاجآت صيف دبي 2025 في دورتها 28 من 27 يونيو وحتى 31 أغسطس، لتسلط الضوء على فصل الصيف باعتباره من أفضل الأوقات للاستمتاع بكل ما تقدمه المدينة.

عروض متميزة

وتنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة هذا العام الدورة الأكبر والأكثر تميزاً من المفاجآت، والتي تقدم صيفاً ممتعاً للجميع، مع آلاف الأنشطة والعروض الممتعة على مدى 66 يوماً متواصلة. وللمرة الأولى على الإطلاق في تاريخ مفاجآت صيف دبي، سيقدم قطاع التجزئة ثلاث تجارب متنوعة من التسوق وعلى فترات وهي عروض عطلة الصيف من 27 يونيو وحتى 17 يوليو، وتخفيضات صيف دبي الكبرى من 18 يوليو وحتى 10 أغسطس، والعودة إلى المدارس من 11 وحتى 31 أغسطس، حيث تشمل كل فترة إطلاق عروض ترويجية حصرية وجديدة كلياً، ومكافآت لا حصر لها، وفعاليات مميزة داخل مراكز التسوق، وسحوبات كبرى، وتخفيضات مذهلة، ومأكولات شهية، وضيافة عالمية المستوى، وترفيه عائلي، مع جدول فعاليات حافل يشمل مزيجاً من التجارب الجديدة التي لا ينبغي تفويتها، بالإضافة إلى عودة الفعاليات المفضلة والتي تناسب جميع الأذواق والميزانيات. وتقدم مفاجآت صيف دبي 2025 لحظات لا تنسى للجميع، بما في ذلك العائلات، والأصدقاء، والأزواج، والسكان، والزوار.