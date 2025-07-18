كيف يعيد فنجان قهوة برمجة دماغك؟.. دراسة صادمة تكشف الحقيقة

MENAFN - Al-Bayan) قد يبدو تناول فنجان قهوة بعد الظهر فكرة جيدة لمقاومة النعاس واستكمال اليوم، لكن بحثاً علمياً جديداً يحذر من أن الكافيين يغير طريقة عمل دماغك أثناء النوم.

في دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة مونتريال، اكتشف العلماء أن شرب كوبين من القهوة فقط بعد منتصف اليوم يمكن أن يؤثر بشكل ملحوظ على نشاط الدماغ الليلي، ويعرقل جودة النوم حتى لو لم يمنعك الكافيين من النوم فعلياً.

قام الباحثون بدراسة 40 بالغاً يتمتعون بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 20 و58 عامًا. وخلال ليلتين منفصلتين في عيادة النوم، تناول المشاركون إما 200 ملغ من الكافيين (ما يعادل كوبين من القهوة)، أو دواء وهمي، ثم تم رصد نشاط أدمغتهم باستخدام تخطيط كهربائي للدماغ (EEG).

النتائج كانت واضحة: الكافيين يقلل من عمق النوم ويزيد من تعقيد إشارات الدماغ، مما يعني أن الدماغ يظل في حالة نشاط جزئي أثناء فترات من المفترض أن تكون مخصصة للراحة التامة واستعادة الطاقة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

النوم غير العميق

يركز التأثير السلبي للكافيين بشكل خاص على مرحلة النوم غير الحركي (Non-REM)، وهي المرحلة التي يُفترض أن يتباطأ فيها نشاط الدماغ، ويبدأ الجسم في إصلاح الأنسجة وتجديد المناعة.

لكن تحت تأثير الكافيين، بدا الدماغ وكأنه عالق في وضعية "اليقظة"، مع إشارات كهربائية أكثر تسطحاً وعشوائية، ما يشير إلى حالة من "الاستثارة العصبية" المستمرة حتى أثناء النوم.

الشباب أكثر تأثراً

وجد الباحثون أن الأشخاص الأصغر سناً (20-27 سنة) كانوا أكثر عرضة لتأثير الكافيين، ربما بسبب امتلاكهم عدداً أكبر من مستقبلات الأدينوزين – وهي الجزيئات التي يعطلها الكافيين ليمنحنا شعوراً باليقظة.

لكن حتى كبار السن لم يكونوا محصنين، فقد تأثروا أيضاً أثناء مراحل النوم العميق، ما يعني أن تأثير الكافيين على جودة النوم لا يرحم أحداً.

تقول الدراسة: صحيح أن الكافيين لا يمنع النوم بالضرورة، لكنه يجعل الدماغ ينام "بشكل سطحي"، ما يعيق التعافي الطبيعي للجسم والعقل. وهذا الخلل يمكن أن يؤدي على المدى الطويل إلى مشكلات صحية تبدأ من ضعف التركيز، وتصل إلى أمراض مزمنة كالسمنة والقلب والسكري.

ليس تماماً. ولكن، من الأفضل تجنب الكافيين بعد الساعة 2 ظهرًا إن كنت ترغب في نوم هادئ ومريح. القهوة الصباحية جيدة، لكن بعد الظهر قد تعني اضطراباً ليلياً في صمت.