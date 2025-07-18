كيوليس ام اتش اي تحتفي بـعهد الاتحاد وتؤكد التزامها بدورها التنموي وترسيخ قيم الولاء

عادل العوضي: "عهد الاتحاد" تجسيد لقيم الإمارات في العمل والتكامل حمد الشحي: نجدد التزامنا بخدمة الوطن والشباب هم رهان المستقبل

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, July 18, 2025 /EINPresswire / -- أكدت شركة "كيوليس ام اتش اي"، الشركة المسؤولة عن تشغيل وصيانة مترو دبي وتشغيل ترام دبي، أن يوم عهد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء الإمارات، تُجسد عمق الانتماء وروح العمل، وتدفع نحو تعزيز الدور المؤسسي في خدمة الوطن والمجتمع، في إطار الرؤية الاتحادية التي تأسست على مبادئ الوحدة والتكامل والتنمية.بهذه المناسبة، قال عادل العوضي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في "كيوليس ام اتش اي": "يوم عهد الاتحاد لا يمثل مجرد ذكرى تاريخية، بل هو لحظة سنوية تُعيد التأكيد على القيم التي قامت عليها دولة الإمارات: الولاء، الطموح، والتفاني في خدمة المجتمع. إننا نستلهم من هذه المناسبة التزامًا متجددًا تجاه الدولة، ونعمل على ترجمة ذلك من خلال مبادرات مؤسسية تمزج بين التشغيل الفعّال والمشاركة المجتمعية البناءة".وأضاف: "نؤمن في "كيوليس ام اتش اي" بأن مسؤوليتنا لا تقتصر على إدارة أنظمة النقل، بل تمتد لتشمل بناء الإنسان، وتطوير الوعي، وتعزيز البيئة المستدامة. ولذلك، حرصنا على إطلاق برامج ومبادرات مجتمعية تُلامس احتياجات المجتمع وتعكس روح الاتحاد وقيمه، ومنها حملات بيئية، مبادرات للتوعية المرورية، ودعم الكفاءات الإماراتية الشابة ضمن بيئة عمل متعددة الثقافات".وأشار العوضي إلى أن الشركة تفتخر بكونها بيئة تمثل التنوع والاندماج، وتعكس نموذج دولة الإمارات في التسامح والعمل الجماعي والإنجاز.لقد أسهمت "كيوليس ام اتش اي" منذ تأسيسها في دعم مسيرة التنمية المجتمعية بالتوازي مع دورها التشغيلي، إلى جانب مبادرات داخلية تعزز الولاء المؤسسي والانتماء الوطني بين الموظفين، وحملات بيئية ومسؤوليات توعوية خارج المؤسسة. كما تركز "كيوليس ام اتش اي"على تمكين الكفاءات الوطنية من خلال برامج تدريبية ومهنية في النقل الذكي والسلامة والتشغيل، دعماً لجهود التوطين ورؤية الدولة في إعداد قيادات المستقبل.من جانبه، قال حمد الشحي، المراقب الأول لمركز العمليات ورئيس مجلس الشباب في" كيوليس ام اتش اي" :"يوم عهد الاتحاد هو مناسبة نجدد فيها العهد بالوفاء والتميز، ونستذكر من خلالها تضحيات الآباء المؤسسين الذين بنوا دولة حديثة على أسس من الحكمة والرؤية المستقبلية."وأضاف الشحي: "نحن كجيل شاب نؤمن بدورنا الحيوي في مواصلة المسيرة، ونعمل من مواقعنا بكل التزام لنكون جزءًا من قصة النجاح الإماراتية، التي تزداد إشراقًا عامًا بعد عام."

Saida Samai

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