محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيسة وزراء أوكرانيا

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محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيسة وزراء أوكرانيا
(MENAFN- Al-Bayan) بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة إلى معالي يوليا سفيريدينكو، بمناسبة تعيينها رئيساً للوزراء في أوكرانيا.
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