الكنيسة الكاثوليكية تُحيي يوم الحج إلى مزار مار الياس في عجلون

الكنيسة الكاثوليكية تُحيي يوم الحج إلى مزار مار الياس في عجلون
وقبل القداس، ألقى مدير المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام الأب رفعت بدر كلمة رحّب فيها باسم كهنة المنطقة بالمشاركين في الحج، مشيرًا إلى أهميّة هذا المزار الواقع في منطقة "لستب" كونه المكان الذي ولد فيه النبي إيليا، أحد أنبياء العهد القديم، وصعد إلى السماء بمركبّة ناريّة من على تل مار الياس في موقع معموديّة السيّد المسيح – المغطس.
وقال إنّنا نُحيي في هذا العام نحتفل مرور 25 سنة على الحج المسيحيّ إلى هذا المكان المقدّس، مستذكرًا الاحتفالات النشاطات التي أقامتها الكنائس على مدار ربع قرن. كما حيّا الأب منويل بدر الذي يحتفل بهذا القداس بيوبيل كهنوته الماسي، حيث سيم كاهنًا عام 1965 واحتفل بالقداس الإلهي لأوّل مرّة في هذه المنطقة منذ ستين عامًا.
ورفع الأب بدر الصلاة من أجل أرواح الشهداء الثلاثة الذين استشهدوا في القصف على كنيسة العائلة المقدّسة في غزة، يوم أمس، ومن أجل الجرحى والمصابين، لاسيّما كاهن الرعيّة الأب جبرائيل رومانيلي، كما ومن أجل الشهداء المُصلّين الذين سقطوا في الهجوم الإرهابي على كنيسة مار الياس في دمشق.
وفي هذا السياق، دعا الأب بدر الحضور إلى رفع الأدعيّة لكلّ من يعمل من أجل السلام، وخاصة ملك السلام ورجل السلام وصانع السلام جلالة الملك عبد الله الثاني، وأمير السلام ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني. وقال: "ليمدّنا الرّب بعزيمة إيليا النبي لكي لا نقع في اليأس أو في تجربة الاستسلام بأنّ الشرّ سينتصر، وخاصة في هذا الزمن المليء بالحروب والعنف، بل لنبقى دائمًا حُجّاج الرّجاء بامتياز".
وألقى المطران اياد الطوال عظة القداس وفيها تطرّق إلى المعاني الروحيّة لعيد مار الياس ويوم الحج إلى موقعه المقدّس. وقال: "نحن هنا اليوم في مقاربة سريعة في مسيرة حج لهذا المكان المقدّس حيث يلتقي الزمان والمكان، يسير الزمان ويتغيّر ونتنقل في المكان، ولكن نبقى دائمًا ملح الأرض ونور العالم".
وعبّر النائب البطريركي عن الفخر بأن نكون أبناء الأرض المقدّسة، الأرض التي شهدت تاريخ الخلاص، وقال بأنّ هذا مدعاة للفخر ونعمة من إله المحبّة، ولكنها في الوقت عينه رسالة ودعوة مختلفة عن كل بقاع العالم في بركاتها وفي صعوباتها. وسطّر سيادته عددًا من الدروس التي يعلّمها النبي إيليا لإنسان اليوم، وهي: الشجاعة والوقوف في الحقيقة، الإيمان بالعناية الإلهيّة، قوّة الصلاة، حضور الله في الحياة اليوميّة، التواضع والاستمراريّة، والرجاء في الحياة الأبديّة.
وفي ختام القداس، ألقى الأب سلام حداد، راعي كنيسة مار الياس في الوهادنة، كلمة شكر فيها مترئس الاحتفال وجميع الفعاليات التي تضافرت جهودها من أجل إنجاح يوم الحج، وعلى رأسها محافظة عجلون والأجهزة الأمنيّة ووزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، بالإضافة إلى اللجان الكنسيّة من جوقة القديس بولس في عجلون ومار الياس في الوهادنة، وخدام الهيكل ومجموعة كشافة ومرشدات قلب يسوع الأقدس في تلاع العلي.
كما ألقى الأب منويل بدر (85 عامًا) كلمة عبّر فيها عن فخره في أن يكون ابن منطقة مار الياس، وأول كاهن يُسام فيها منذ 60 عامًا، شاكرًا البطريركيّة اللاتينيّة ومطرانيّة اللاتين وكل من هنأه بمناسبة اليوبيل الماسي لسيامته الكهنوتيّة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
عرض حصري من شركة XM للاحتفال بمرور 15 عامًا من الإنجازات!
هواوي توسّع تجربة المحتوى داخل المركبات مع "أنغامي" و"نبض" لبناء منظومة محتوى عالمية متكاملة لمصنّعي السيارات
الزراعة والأمن الغذائي في صلب التحديث الاقتصادي..منجزات ملموسة ورصد للتحديات
الازدحام المروري: ما رأي سائقي السيارات في الإمارات العربية المتحدة؟ كيف يمكن زيادة مستويات إشغال السيارات؟
الإمارات.. تعديل آلية تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة
النيابة الفرنسية تلاحق "تحويلات مشبوهة" من مبابي إلى ضباط أمن