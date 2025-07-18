جورجيا تحبط محاولة بيع يورانيوم بملايين الدولارات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال جهاز الأمن الوطني في جورجيا، أمس الخميس، إنه تم إلقاء القبض على شخصين لسعيهما لبيع يورانيوم بقيمة 3 ملايين دولار يكفي لصنع قنبلة قاتلة.وقال المدعي العام إن مواطناً جورجياً وآخر يحمل الجنسية التركية قبض عليهما ووجهت لهما تهمة شراء مواد مشعة وحيازتها والتخلص منها بشكل غير قانوني.



ويواجه الاثنان اللذان ضبطتهما السلطات في مدينة باتومي، الواقعة على البحر الأسود، عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات في حال إدانتهما.



وأفاد بيان المدعي العام بأن ((مواطناً جورجياً اشترى وخزن بشكل غير قانوني مادة اليورانيوم المشعة... وحاول بيع هذه المادة النووية للمواطن التركي مقابل 3 ملايين دولار)). ولم يذكر اسميهما.



وقال جهاز الأمن الوطني إنه أحبط ((جريمة عابرة للحدود)) تتعلق باليورانيوم الذي كان من الممكن استخدامه في صنع قنبلة تتسبب بمقتل عدد من الأشخاص.



وعند اتصال ((رويترز))، رفض الجهاز الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى بشأن درجة تخصيب اليورانيوم.



كما لم تستجب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، لطلب للتعليق حتى الآن.



ولم ترد أي معلومات عن مصدر اليورانيوم أو وجهته المحتملة.

الشرق الأوسط