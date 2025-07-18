  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
جورجيا تحبط محاولة بيع يورانيوم بملايين الدولارات

جورجيا تحبط محاولة بيع يورانيوم بملايين الدولارات

2025-07-18 07:05:07
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال جهاز الأمن الوطني في جورجيا، أمس الخميس، إنه تم إلقاء القبض على شخصين لسعيهما لبيع يورانيوم بقيمة 3 ملايين دولار يكفي لصنع قنبلة قاتلة.
وقال المدعي العام إن مواطناً جورجياً وآخر يحمل الجنسية التركية قبض عليهما ووجهت لهما تهمة شراء مواد مشعة وحيازتها والتخلص منها بشكل غير قانوني.


ويواجه الاثنان اللذان ضبطتهما السلطات في مدينة باتومي، الواقعة على البحر الأسود، عقوبة تصل إلى السجن 10 سنوات في حال إدانتهما.


وأفاد بيان المدعي العام بأن ((مواطناً جورجياً اشترى وخزن بشكل غير قانوني مادة اليورانيوم المشعة... وحاول بيع هذه المادة النووية للمواطن التركي مقابل 3 ملايين دولار)). ولم يذكر اسميهما.


وقال جهاز الأمن الوطني إنه أحبط ((جريمة عابرة للحدود)) تتعلق باليورانيوم الذي كان من الممكن استخدامه في صنع قنبلة تتسبب بمقتل عدد من الأشخاص.


وعند اتصال ((رويترز))، رفض الجهاز الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى بشأن درجة تخصيب اليورانيوم.


كما لم تستجب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، لطلب للتعليق حتى الآن.


ولم ترد أي معلومات عن مصدر اليورانيوم أو وجهته المحتملة.

الشرق الأوسط

MENAFN18072025000208011052ID1109817839

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث