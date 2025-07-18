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سوريا.. اشتباكات بين عشائر ومقاتلين دروز في محيط السويداء

سوريا.. اشتباكات بين عشائر ومقاتلين دروز في محيط السويداء

2025-07-18 07:05:06
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تدور مواجهات اليوم الجمعة، بين مقاتلين من العشائر والبدو ومجموعات درزية في محيط مدينة السويداء في جنوب سوريا من حيث انسحبت القوات الحكومية، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصادر في صفوف المتحاربين وكالة فرانس برس.


وأشار المرصد إلى وجودمواجهات غرب السويداء بين مقاتلين من البدو والعشائر من جهة، ومقاتلين دروز من جهة أخرى. وأكد مقاتلون من الجانبين لوكالة فرانس برس حصول تبادل لإطلاق النار.

وكالات

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