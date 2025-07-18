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واشنطن: لم نؤيد الضربات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا

واشنطن: لم نؤيد الضربات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا

2025-07-18 07:05:05
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن لم تدعم الضربات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا، مشيرة إلى أنها أوضحت استياءها بعد تصاعد التوتر وعملت بسرعة من أجل وقفها.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس للصحفيين: "بخصوص تدخل إسرائيل وأنشطتها... فإن الولايات المتحدة لم تدعم الضربات الإسرائيلية الأخيرة".
وأضافت: "نحن نتعامل دبلوماسيا مع إسرائيل وسوريا على أعلى المستويات، سواء لمعالجة الأزمة الحالية أو من أجل الوصول إلى اتفاق دائم بين الدولتين السياديتين".


كما رفضت بروس الإجابة عما إذا كانت واشنطن "تدعم قيام إسرائيل بتنفيذ مثل هذه العمليات العسكرية عندما تراها ضرورية".


وأردفت: "لن أتحدث عن محادثات مستقبلية أو سابقة. ما نتعامل معه الآن هو هذه الحادثة بالذات، وما تطلبه الأمر، وأعتقد أننا كنا واضحين جدا بشأن استيائنا، خصوصا من جانب الرئيس (دونالد ترامب)، وقد عملنا بسرعة كبيرة لإيقافها".


وفي يوم الأربعاء الماضي، شنت إسرائيل غارات جوية على دمشق، مستهدفة أيضا قوات الحكومة في جنوب البلاد، ومطالبة إياها بالانسحاب، معتبرة أن الهدف هو حماية الطائفة الدرزية السورية، التي تُعد جزءا من أقلية صغيرة لكنها مؤثرة، ولها أتباع أيضا في لبنان وإسرائيل.

RT

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