الألياف الضوئية: تقنية جديدة ترصد همسات الجليد قبل الانهيار





MENAFN - Swissinfo)يمكن لكابلات الألياف الضوئية المستخدمة يوميًا لتصفّح الإنترنت وإجراء المكالمات الهاتفية، الإسهام في التنبؤ بانهيارات أرضية أو جليدية وشيكة. وفي سويسرا، يجري العمل على مشاريع بحثية قد تفتح آفاقًا واعدة في مجال رصد المخاطر الطبيعية. تم نشر هذا المحتوى على 18 يوليو 2025 - 07:04 14دقائق

أغطي تغير المناخ والطاقة من خلال التقارير والمقالات والمقابلات والتحقيقات المتعمقة. أهتم بتأثير الاحتباس الحراري على الحياة اليومية والحلول من أجل كوكب خالٍ من الانبعاثات. أهوى السفر والاستكشاف. درست البيولوجيا والعلوم الطبيعية الأخرى. أعمل صحفياً في سويس إنفو منذ أكثر من 20 عاماً.



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في 28 مايو المنصرم، تصدّر انهيار نهر بيرش الجليدي في جبال الألب السويسرية، عناوين الصحف حول العالم. فقد أدّى الانهيار الهائل المكوّن من الجليد، والطين، والركام، إلى طمر قرية بلاتن (Blatten) التي تم إخلاؤها مسبقًا، مسجّلًا واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية في التاريخ السويسري الحديث .

ورغم أن مثل هذه الكوارث تُعد نادرة الحدوث، إلا أنها قد تكون أكثر شيوعاً مما كان يُعتقد سابقاً، وفقاً لدراسةرابط خارج تناولت أدلة على انهيارات جليدية سابقة في الأنديز والقوقاز ومناطق جبلية أخرى.

وتتنوع أسباب الانهيارات الجليدية والصخرية، إذ قد تنجم عن عوامل جيولوجية محضة أو ترتبط بتضاريس الأرض، مثل ميلان المنحدرات أو ضعف البنية الصخرية.

جوهر الموضوع

* لماذا كثرت الانهيارات الجليدية وزادت مخاطرها؟

* تعرّف على آخر تكنولوجيا سويسرية لرصد هذه الانهيارات قبل حدوثها.

* ما تكلفة هذه التكنولوجيا؟.

لكن تغيّر المناخ يُسهم بشكل متزايد في تعزيز احتمالات وقوعها؛ فارتفاع درجات الحرارة يُسرّع ذوبان الجليد، ويُعجّل في تشكّل التشققات داخل الكتل الجليدية، كما يزيد من هشاشة المنحدرات الجبلية، وعدم استقرارها.

>> سيكون لذوبان طبقة التربة المتجمدة المعروفة باسم التربة الصقيعية العديد من العواقب على المناطق الجبلية، كما نوضح هنا:

المزيد المزيد انصهار التربة الصقيعية يهدد المناطق الجبلية في سويسرا وحول العالم...ما العمل؟

تم نشر هذا المحتوى على 12 مارس 2025 جهود البحث العلمي في سويسرا لفهم تأثير انصهار التربة الصقيعية في المناطق الجبلية، والتداعيات البيئية لهذه الظاهرة عالميًا.

طالع المزيدانصهار التربة الصقيعية يهدد المناطق الجبلية في سويسرا وحول العالم...ما العمل

ويؤكّد هذا الواقع المستجد الحاجة الملحّة إلى مراقبة المناطق المعرّضة للخطر بهدف حماية القرى والسكان، والبنى التحتية من الكوارث الطبيعية. ولا شك أن صور الأقمار الصناعية، والكاميرات، وأجهزة الرادار، تتيح تتبّع تطوّر حركة الأنهار الجليدية، كما حدث في بلاتن، إلا أن هذه التقنيات لا توفّر سوى لمحة سطحية عمّا يجري داخل الكتلة الجليدية نفسها.

لكن يعتقد باحثون.ات في سويسرا، ومناطق جبلية أخرى مثل ألاسكا، التوصّل إلى حلّ مبتكر؛ استخدام كابلات الألياف الضوئية لرصد الاهتزازات الدقيقة، وغيرها من الإشارات المبكّرة على تزعزع استقرار الأنهار الجليدية، أو قرب حدوث تغيّر مفاجئ في بنيتها الداخلية.

يقول توماس هدسون، عالم الزلازل في المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ (ETH)، في حديثه لموقع سويس إنفو (Swissinfo):“تُتيح لنا الألياف الضوئية رصد أحداث زلزالية بالغة الصغر، لا تستطيع التقنيات الأخرى قياسها. وهذا ما قد يساعد في تطوير أنظمة أكثر دقة وفاعلية لمراقبة الأنهار الجليدية”. وقد قدّم هدسون مؤخراً نتائج تجاربه على أحد الأنهار الجليدية السويسرية إلى الجمعية الأميركية لعلم الزلازلرابط خارجي .

يتكون كابل الألياف الضوئية من العديد من الخيوط (أو الألياف الضوئية) Connect Images / Andrew Brookes

الألياف الضوئية على الأنهار الجليدية في جبال الألب

في عام 2023، قام فريق بحثي من المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ(ETH) بتركيب 1.2 كيلومتر من كابلات الألياف الضوئية على نهر غورنر الجليديرابط خارجي في سويسرا. وقد تم ربط هذه الكابلات بجهاز يُعرف باسم“الاستجواب الضوئي”(Interrogator)، يٌرسل نبضات ليزر عبر الألياف بهدف التقاط التغيّرات الدقيقة في سلوك الجليد.

وعندما تمرّ موجات زلزالية داخل النهر الجليدي، تتسبّب بتمدّد أو انضغاط في الكابلات، مما يؤدي إلى تغيير في شكل نبضة الليزر. وتُعرف هذه الطريقة باسم الاستشعار الصوتي الموزّع (Distributed Acoustic Sensing – DAS)، وهي تقنية تحوّل كابل الألياف الضوئية إلى شريط طويل يعمل كمئات من المجسّات الزلزالية.

وتنشأ بعض هذه الموجات الزلزالية، أو ما يُعرف ب”هزّات الجليد”، من تشقّقات تتكوّن داخل النهر الجليدي. وتُعدّ هذه التشققات مؤشّرًا مقلقًا، إذ تُضعف من استقرار الكتلة الجليدية من خلال السماح لمياه الذوبان بالتسرّب إلى الداخل، ما يزيد من خطر الانفصالات الجليدية، ويُسرّع حركة الجليد باتجاه أسفل الوادي.

شاهد صور انهيار نهر بيرش الجليدي في سويسرا (28 مايو 2025):

تقنية لرصد الأنهار الجليدية بأكملها

سجّل توماس هدسون ما يصل إلى ألف موجة زلزالية يومياً على النهر الجليدي. ومع ذلك، لا يزال من المبكر تفسير دلالة هذا النشاط الزلزالي بدقة، إذ لا يستطيع الجزم ما إذا كان يشكّل نمطاً غير طبيعي يُنذر بانهيار وشيك، أم يُمثّل متوسطاً طبيعياً للحركة، خاصة وأن التجربة لا تزال في مراحلها الأولية.

ولكن في المستقبل، وبعد جمع المزيد من القياسات ومراقبة حركة النهر الجليدي على مدى أطول يرى هدسون أنّ“هذه الاهتزازات قد تساعدنا في كشف تغيّرات خفيّة داخل الكتلة الجليدية. فقد يكون الارتفاع المفاجئ في النشاط الزلزالي مؤشّراً على انهيار وشيك - وهي إشارات لا يمكن للأجهزة التقليدية التقاطها” على حدّ قوله.

ولا تقتصر فوائد الألياف الضوئية على رصد هذه الاهتزازات الدقيقة فحسب، بل تُوفر أيضاً بيانات مهمة حول بنية الجليد وتركيبه الداخلي. وفي هذا السياق، يشير فابيان فالتر، خبير الحركات الأرضية في المعهد الفدرالي للأبحاث حول الغابات والثلوج والمناظر الطبيعة (WSL)، إلى إمكانبّة نشر هذه الكابلات على مساحات واسعة بسهولة أكبر، بالمقارنة مع المجسّات الزلزالية التقليدية التي تُزرع في نقاط محدّدة.

ويُضيف فالتر أن من شأن تعميم استخدام هذه التقنية من شأنه إتاحة مراقبة أنهار جليدية كاملة، حتى تلك الواقعة في مناطق نائية يصعب الوصول إليها. ويعدّ فالتر من أوائل الباحثين.ات مختبري.ات الألياف الضوئية في هذا السياق، إذ تمكّن أيضًا عام 2019 من رصد أنواع جديدة من الموجات الزلزالية في نهر الرون الجليديرابط خارجي ، في سويسرا.

ويُبدي أندرياس ماكس كيب، أستاذ الجغرافيا الفيزيائية والهيدرولوجيا في جامعة أوسلو، ومؤلف دراسة حول الانفصالات الجليدية الضخمة في المناطق الجبليةرابط خارجي ، حماسة مماثلة لهذه المقاربة. ويقول في رسالة إلكترونية لموقع سويس إنفو: لا شك في أن الفكرة ممتازة. فغالباً ما يترافق تسارع حركة الصخور أو الأنهار الجليدية مع ازدياد في الاهتزازات”.

ويرى كيب أن الخطوة التالية تكمن في فكّ رموز الإشارات المسجّلة بواسطة الألياف الضوئية. ويضيف قائلاً:“لكن لا شك لديّ في أن هذه التقنية ستكون قادرة، على الأقل في بعض الحالات، على تقديم معلومات جوهرية حول العمليات غير المرئية التي تؤدي إلى تسارع حركة الجليد”.

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طالع المزيدكلّ ما يهمّ البحث العلمي والابتكا الزلازل والانهيارات الثلجية وتدفّقات الحطام

إن استخدام الألياف الضوئية لرصد النشاط الزلزالي ليس بالأمر الجديد. فقد استُخدمت تقنية الاستشعار الصوتي الموزّع(DAS) منذ سنوات في كابلات الألياف الضوئية البحرية لتحديد مواقع الزلازل في قاع المحيطات، ورصد النشاطات البركانية.

غير أن توسيع نطاق استخدام هذه التقنية ليشمل أنواعاً أخرى من المخاطر الطبيعية هو تطور حديث نسبياً. وفي هذا السياق، يقول فابيان فالتر:“تُعدّ سويسرا من البلدان الرائدة في هذا المجال”.

ففي عام 2022، استُخدمت كابلات الألياف الضوئية لأول مرة في سويسرا لرصد الانهيارات الثلجيةرابط خارجي . كما مكّنت هذه التقنية من قياس الانفصالات الصخرية الدقيقة السابقة للانهيار الأرضي الكبير قرب قرية برينز (Brienz)رابط خارجي ، في كانتون غرابوندن، عام 2023.

تصوير نظام الكشف عن الانهيارات الأرضية في بريينز، وفي غريغوريون، باستخدام الألياف الضوئية. Google Earth / ETHZ

ويُشير فالتر إلى وجود كابلات الألياف الضوئية المُخصصة للاتصالات أصلاً تحت الأرض على امتداد الطرقات وخطوط السكك الحديدية، وفي محيط بعض البنى التحتية الحيوية. ويُقدَّر وجود نحو أربعة مليارات كيلومتررابط خارجي من هذه الكابلات، منتشرة حول العالم.

ويُضيف أنه من السهل تقنياً ربط جهاز“الاستجواب الضوئي” بطرف أحد الخيوط غير المستخدمة - المعروفة باسم“الألياف المظلمة” (Dark Fiber)، وهي خيوط داخل الكابل لم تُفعَّل بعد ولا تُستخدم في نقل البيانات. وبمجرد توصيل الجهاز بها، يصبح بإمكانه إرسال نبضات ليزر على طول الكابل بأكمله، فيحوّله إلى نظام مراقبة قادر على تغطية عشرات الكيلومترات.

تصوير مراقبة انهيار أرضي بواسطة جهاز رادار (في الأعلى) والألياف الضوئية. Nayan Gurung / WSL

أما التحدي الراهن، فيكمن في تطوير خوارزمية قائمة على الذكاء الاصطناعي قادرة على التعرّف التلقائي على الإشارات ذات الدلالة، بما يسمح بتمييز حركة صخرة مثلاً، عن حركة حيوان أو اضطراب طبيعي عابر.

وتوضح مادهوباشيتا هيراث، الباحثة في جامعة أوفا ويلاسا في سريلانكا، ومؤلفة مراجعة علمية حول استخدام الألياف الضوئية في رصد المخاطر الطبيعيةرابط خارجي ، إمكانيّة إطلاق النظام، في حال رصده لحركة كبيرة قد تسبق انهيارًا أرضيًا أو جليدياً، إنذارا مبكرا يُكسب السكان وقتًا ثمينًا لاتخاذ إجراءات الحماية، قبل وقوع الكارثة.

وتُشير هيراث إلى أنّ كابل الألياف الضوئية نفسه يُعد منخفض التكلفة نسبيًا، كما لا يتطلّب تشغيله وصيانته موارد مالية كبيرة،“وهو ما يجعل هذه التقنية ملائمة للتطبيق في كلٍّ من البلدان المتقدّمة والنامية”، على حدّ قولها في رسالة إلكترونية لموقع سويس إنفو.

مراقبة الأنهار الجليدية الأكثر خطورة باستخدام الألياف الضوئية

من جهته، يرى توماس هدسون، من المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ (ETH)، أنه من الممكن في المستقبل نشر كيلومترات من الألياف الضوئية على الأنهار الجليدية التي تُعدّ الأكثر عرضة لخطر الانهيار.”في كثير من الحالات، يكفي تغطية مقدّمة الأنهار الجليدية المُعلّقة - أي المنطقة الأكثر هشاشة والأكثر تعرضاً للانفصال - لمراقبتها بفعالية” على حدّ قوله.

ومع ذلك، يجب ضبط النظام بشكل مختلف لكل نهر جليدي على حدة، لأن”كل نهر جليدي فريد من نوعه“، كما يقول هدسون.”ما هو العدد الحرج للكسور الذي يجعل الانهيار محتملاً؟ ما زلنا لا نعرف ذلك“، كما يؤكد.

ستكمل الألياف الضوئية مجموعة تقنيات المراقبة الحالية، مثل الصور الساتلية وأجهزة الرادار. فوفقًا لهودسن:”من خلال الجمع بين ملاحظات التغيرات السطحية وتلك العميقة، سنتمكّن من تحسين مراقبة الأنهار الجليدية الأكثر خطورة“.

تحرير: غابي بولارد

ترجمة: جيلان ندا

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد