تسوية بـ8 مليارات دولار في قضايا انتهاك خصوصية ضد زوكربيرغ وميتا

MENAFN - Al-Bayan) "> أبلغ محام عن مساهمين في ميتا بلاتفورمز قاضية بولاية ديلاوير الخميس بأن مارك زكربيرج ومديرين ومسؤولين حاليين وسابقين في الشركة وافقوا على تسوية دعاوى قضائية تطالب بدفع ثمانية مليارات دولار تعويضا عن أضرار أُثير أنهم تسببوا فيها للشركة عن طريق السماح بحدوث انتهاكات متكررة لخصوصية مستخدمي فيسبوك.

لم يكشف الطرفان عن تفاصيل التسوية. ولم يتحدث محامو الدفاع إلى القاضية كاثلين ماكورميك، التي رفعت جلسة كانت ستدخل يومها الثاني وهنأت الأطراف على التسوية.

قال سام كلوسيك محامي المدعين إن الاتفاق حدث سريعا.

كان من المنتظر أن يدلي الملياردير مارك أندرسن، وهو أحد المدعى عليهم في المحاكمة وأحد المديرين في ميتا، بشهادته اليوم.

رفع مساهمون في ميتا دعوى قضائية على زكربيرج وأندرسن ومسؤولين سابقين آخرين في الشركة بينهم رئيسة العمليات السابقة شيريل ساندبرج أملا في تحميلهم المسؤولية عن غرامات بمليارات الدولارات والتكاليف القانونية التي دفعتها الشركة في السنوات القليلة الماضية.

وغرمت لجنة التجارة الاتحادية فيسبوك خمسة مليارات دولار في 2019 بعد أن اكتشفت عدم امتثاله لاتفاق في 2012 مع الجهة التنظيمية لحماية بيانات المستخدمين.

كان من المتوقع أن يمثل زكربيرج أمام المحكمة يوم الاثنين وساندبرج يوم الأربعاء. وكان من المقرر أن تستمر المحاكمة حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وأراد المساهمون أن يعوض المدعى عليهم الأحد عشر الشركة من ثرواتهم الخاصة. ونفى المدعى عليهم هذه الادعاءات التي وصفوها "بالمتطرفة".

غيرت فيسبوك اسمها إلى ميتا في 2021 وهي ليست مدعى عليها.

وقال مستثمرون في ميتا في الدعوى القضائية إن أعضاء مجلس الإدارة السابقين والحاليين تقاعسوا تماما في الإشراف على امتثال الشركة لاتفاقية لجنة التجارة الاتحادية لعام 2012 وقالوا إن زكربيرج ورئيسة العمليات السابقة شيريل ساندبرج أدارا فيسبوك عن قصد كعملية جمع بيانات دون سند من القانون.

جاءت هذه القضية في أعقاب الكشف عن أن كمبردج أناليتيكا، وهي شركة استشارات سياسية لم تعد قائمة وعملت لصالح حملة دونالد ترامب الرئاسية الأمريكية الناجحة في 2016، وصلت إلى بيانات الملايين من مستخدمي فيسبوك. وأدت تلك الاكتشافات إلى فرض لجنة التجارة الاتحادية غرامة قياسية حينها.

وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني إنها استثمرت مليارات الدولارات لحماية خصوصية المستخدمين منذ 2019.