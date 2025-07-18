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فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في اربد السبت

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في اربد السبت

2025-07-18 03:07:13
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد، عن إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في مدينة إربد، يوم غد السبت، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.
وقالت الشركة، إن فصل التيار الكهربائي سيكون من الساعة 8 صباحاً ولغاية 6 مساء، ويشمل مناطق: دوار الثقافة، وقرب إشارة بردى، وشارع وصفي التل، وغرب وجنوب حدائق الملك عبد الله الثاني.

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