فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في اربد السبت

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فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في اربد السبت
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد، عن إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في مدينة إربد، يوم غد السبت، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.
وقالت الشركة، إن فصل التيار الكهربائي سيكون من الساعة 8 صباحاً ولغاية 6 مساء، ويشمل مناطق: دوار الثقافة، وقرب إشارة بردى، وشارع وصفي التل، وغرب وجنوب حدائق الملك عبد الله الثاني.
وقالت الشركة، إن فصل التيار الكهربائي سيكون من الساعة 8 صباحاً ولغاية 6 مساء، ويشمل مناطق: دوار الثقافة، وقرب إشارة بردى، وشارع وصفي التل، وغرب وجنوب حدائق الملك عبد الله الثاني.
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