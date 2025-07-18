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تخريج طلبة الأندية الصيفية في تربية الأغوار الشمالية

تخريج طلبة الأندية الصيفية في تربية الأغوار الشمالية

2025-07-18 03:07:12
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- احتفلت مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية، بتخريج طلبتها المشاركين في مراكز الأندية الصيفية على مستوى المديرية.


وأكد مدير التربية الدكتور مالك العمايرة، خلال التخريج الذي أقيم في مدرسة خالد بن الوليد الأساسية، أهمية الأندية الصيفية التي تشكل بيئة خصبة لتنمية الإبداع وبناء الشخصية المتكاملة للطلبة وتنمية المهارات المعرفية والحياتية، مثمنا دور وزارة التربية والتعليم في إطلاق المبادرات والأنشطة التي تسهم في صقل الشخصية الطلابية، وتعزز روح الانتماء والعمل الجماعي لدى الطلبة.


وأشار إلى ما تعكسه الأندية الصيفية في تنمية مهارات الطلبة الفكرية والبدنية والاجتماعية، من خلال أنشطة نوعية تدمج التعلم بالترفيه، وتفتح أمامهم آفاقا جديدة للتعبير عن الذات وتعزيز الثقة بالنفس.


وتخلل الحفل عروضا فنية وثقافية ومهارية قدمها الطلبة، عكست التفاعل الإيجابي مع الأنشطة المنفذة.

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