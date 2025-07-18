قوات الأمن الداخلي تستعد للدخول إلى السويداء لفض اشتباكات بين الفصائل والعشائر

خبرني - تستعد قوات الأمن الداخلي السوري للدخول إلى مدينة السويداء في جنوب البلاد، لفض الاشتباكات المتصاعدة بين الفصائل المحلية وقوات عشائرية مسلّحة، بحسب ما أفادت قناة "سوريا اليوم"، الجمعة.

وتأتي هذه الخطوة بعد هجوم واسع شنّته مجموعات عشائرية على المناطق الغربية من المحافظة، حيث أفادت مصادر محلية بأن هذه القوات سيطرت على مواقع في ريف السويداء الغربي وتقدّمت نحو مدخل المدينة، ما أثار مخاوف من تفاقم الأوضاع الأمنية.

وذكرت المصادر أن الهجوم جاء رداً على ما قالت إنه "أعمال قتل" ارتكبتها مجموعات مسلحة، كانت قد دخلت في وقت سابق إلى تلك المناطق، بحق أبناء من العشائر البدوية.

وبينما تتواصل الاشتباكات بين الطرفين حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر بعد أي بيانات رسمية من وزارة الداخلية السورية بشأن موعد أو طبيعة تدخلها المحتمل، كما لم تُعلّق الحكومة على التطورات الميدانية الأخيرة.

وتعيش محافظة السويداء حالة من التوتر المتصاعد منذ أشهر، وسط نزاعات بين مكونات محلية، وغياب أي تسوية سياسية واضحة، في ظل تزايد المخاوف من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع تهدد استقرار المنطقة.