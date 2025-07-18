نعي وتكذيب في 24 ساعة.. حفيدة الشيخ مرهج تثير الجدل حول وفاته

خبرني - أعلنت حفيدة الشيخ الدرزي مرهج شاهين، في منشور على موقع "فيس بوك" ، أن جدها لا يزال على قيد الحياة، ولم تُقدم تفاصيل أخرى، مكتفية بالقول: "يا ناصر الستة عالستين، جدي عايش".

وتعرضت كريستينا شاهين، حفيدة الشيخ مرهج، لهجوم واسع إثر نشرها لمعلومات خاطئة، لترد قائلة: "نحنا مش مدينون باعتذار لحدا! انتو اللي لازم تعتذرو مني ومن بيي وأهلي وعيلتي وضيعتي كلها! انتو اللي لعبتوا بأعصابنا انتو اللي فتو وهنتونا ببيوتنا".

يذكر أن شاهين البالغ من العمر 80 عاماً، ظهر في مقطع فيديو تعرّض خلاله للإهانة، وحلق شاربه على يد مجموعة مسلّحة.

وأثار الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، موجة من الحزن والاستنكار في أوساط أهالي بلدة الثعلة، بريف السويداء الغربي، حيث يتمتّع الشيخ بمكانة اجتماعية مرموقة.

وأعلنت مصادر محلية، فجر الأربعاء، عن وفاة الشيخ الدرزي مرهج شاهين، بعد دخوله في حالة من الحزن عقب حلق شاربه، عُنوة، من قبل بعض عناصر الأمن الحكومي.

وأشارت المصادر في وقتها، إلى أن الشيخ شاهين، بقي بعد الحادثة في بيته ولم يغادره بعد دخول قوات الأمن السوري قريته، بحسب إعلام محلي.