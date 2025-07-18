توغل إسرائيلي داخل مدينة ميس الجبل اللبنانية الجنوبية

توغل إسرائيلي داخل مدينة ميس الجبل اللبنانية الجنوبية
بيروت 18 تموز (بترا)- توغلت قوة إسرائيلية فجر اليوم الجمعة، داخل أحياء مدينة ميس الجبل اللبنانية الجنوبية.
وأفاد مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، أن القوة الإسرائيلية قامت بتفخيخ وتفجير جرافات كبيرة تعمل لصالح مجلس الجنوب في إزالة الردم من الأحياء المدمرة.
وأشار المصدر، إلى أن عناصر الجيش الإسرائيلي قاموا على متن دراجات نارية رباعية بالتجول داخل أحياء المدينة قبل ان ينسحبوا.
--(بترا)
ف ج/م ق/أس
18/07/2025 09:06:00
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