توغل إسرائيلي داخل مدينة ميس الجبل اللبنانية الجنوبية

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 18 تموز (بترا)- توغلت قوة إسرائيلية فجر اليوم الجمعة، داخل أحياء مدينة ميس الجبل اللبنانية الجنوبية.

وأفاد مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، أن القوة الإسرائيلية قامت بتفخيخ وتفجير جرافات كبيرة تعمل لصالح مجلس الجنوب في إزالة الردم من الأحياء المدمرة.

وأشار المصدر، إلى أن عناصر الجيش الإسرائيلي قاموا على متن دراجات نارية رباعية بالتجول داخل أحياء المدينة قبل ان ينسحبوا.

--(بترا)

ف ج/م ق/أس

18/07/2025 09:06:00