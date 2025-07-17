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مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون لتنظيم العملات الرقمية

مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون لتنظيم العملات الرقمية

2025-07-17 11:15:56
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 17 - 7 (كونا) -- مرر مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس مشروع قانون لتنظيم العملات الرقمية في ظل تزايد الاهتمام من إدارة ترامب بسوق العملات الرقمية والسعي إلى جعل أمريكا عاصمة عالمية لهذا النوع من العملات.
وحصل مشروع القانون على أغلبية 308 أصوات مقابل معارضة 122 حسب القسم الإعلامي للمجلس.
ومرر مجلس الشيوخ منتصف الشهر الماضي مشروع القانون بأغلبية 60 مقابل معارضة 30 صوتا.
وحسب الموقع الرسمي للكونغرس فإن مشروع قانون قانون "توجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية يرسي إطارا تنظيميا لعملات الدفع المستقرة (الأصول الرقمية التي يتعين على المُصدر استردادها بقيمة ثابتة)
ويضيف الكونغرس أنه "بموجب مشروع القانون لا يجوز إلا للجهات المصرح لها إصدار عملة دفع مستقرة للاستخدام من قبل الأشخاص الأمريكيين مع مراعاة بعض الاستثناءات والملاذات الآمنة. يجب أن تكون الجهات المصرح لها شركة تابعة لمؤسسة إيداع مؤمنة أو جهة إصدار عملات دفع مستقرة غير مصرفية مؤهلة اتحاديا (على المستوى الفيدرالي) أو جهة إصدار عملات دفع مستقرة مؤهلة على مستوى الولاية (الحكومات المحلية)".
ويفرض مشروع القانون "أن تخضع الجهات المصرح لها للتنظيم من قبل الجهة التنظيمية الفيدرالية أو الحكومية المختصة. يجوز للجهات المصرح لها اختيار التنظيم الفيدرالي أو الحكومات المحلية (التابعة للولايات) ومع ذلك يقتصر تنظيم الولاية (الحكومات المحلية) على الجهات التي تصدر عملات مستقرة بقيمة 10 مليارات دولار أو أقل".
ووفق الكونغرس "يجب على الجهات المصرح لها الاحتفاظ باحتياطيات تدعم العملة المستقرة على أساس واحد لواحد باستخدام العملة الأمريكية أو أصول أخرى سائلة مماثلة كما هو محدد. ويجب على الجهات المصدرة المصرح لها أيضا الإفصاح علنا عن سياسة استردادها ونشر تفاصيل احتياطياتها شهريا".
ويسمح مشروع القانون "للجهات المصدرة الأجنبية للعملات المستقرة بعرض أو بيع أو توفير عملات مستقرة في الولايات المتحدة باستخدام مزودي خدمات الأصول الرقمية، مع مراعاة المتطلبات، بما في ذلك قرار وزارة الخزانة بخضوعها للوائح أجنبية مماثلة".
وحسب مشروع القانون "تخضع الجهات المصدرة المصرح لها لقانون سرية البنوك لأغراض مكافحة غسل الأموال والأغراض ذات الصلة".
وفي مارس الماضي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تواصل العمل من أجل جعل الولايات المتحدة عاصمة عالمية للعملات الرقمية، في ظل اهتمام متزايد تظهره إدارته بقطاع العملات الرقمية.
وأضاف ترامب خلال قمة للعملات المشفرة عقدت في البيت الأبيض هي الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة "في العام الماضي وعدت بجعل أمريكا القوة العظمى في العالم فيما يتعلق بعملة البيتكوين وعاصمة العملات الرقمية على هذا الكوكب ونحن نتخذ الآن إجراءات تاريخية لتحقيق هذا الوعد".
وحث ترامب الكونغرس على تمرير مشروع قانون ينظم قطاع العملات الرقمية المدعومة من الدولار ويمنحها "يقينا تنظيميا" معبرا عن أمله في التوقيع على ذلك التشريع الصيف المقبل.
وجاءت هذه القمة في ظل تزايد الاهتمام الأمريكي والعالمي بمجال العملات الرقمية التي تشهد تطورا متناميا بشكل أكبر مقارنة مع السابق منذ السنوات الأخيرة.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل يوم من القمة أمرا تنفيذيا يقضي بإنشاء الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من البيتكوين ومخزون وطني للأصول الرقمية.
وقال مسؤول العملات الرقمية في البيت الأبيض ديفيد ساكس في بيان إن الأمر التنفيذي "يؤكد على التزام الرئيس ترامب بجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات الرقمية في العالم".
ووقع ترامب خلال الأسبوع الأول من ولايته الحالية أمرا تنفيذيا يقضي بإنشاء مجموعة عمل تابعة لإدارته حول العملات الرقمية، بهدف "تعزيز قيادة الولايات المتحدة في مجال التمويل الرقمي". (النهاية)
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