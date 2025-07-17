مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون لتنظيم العملات الرقمية

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مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون لتنظيم العملات الرقمية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 17 - 7 (كونا) -- مرر مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس مشروع قانون لتنظيم العملات الرقمية في ظل تزايد الاهتمام من إدارة ترامب بسوق العملات الرقمية والسعي إلى جعل أمريكا عاصمة عالمية لهذا النوع من العملات.
وحصل مشروع القانون على أغلبية 308 أصوات مقابل معارضة 122 حسب القسم الإعلامي للمجلس.
ومرر مجلس الشيوخ منتصف الشهر الماضي مشروع القانون بأغلبية 60 مقابل معارضة 30 صوتا.
وحسب الموقع الرسمي للكونغرس فإن مشروع قانون قانون "توجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية يرسي إطارا تنظيميا لعملات الدفع المستقرة (الأصول الرقمية التي يتعين على المُصدر استردادها بقيمة ثابتة)
ويضيف الكونغرس أنه "بموجب مشروع القانون لا يجوز إلا للجهات المصرح لها إصدار عملة دفع مستقرة للاستخدام من قبل الأشخاص الأمريكيين مع مراعاة بعض الاستثناءات والملاذات الآمنة. يجب أن تكون الجهات المصرح لها شركة تابعة لمؤسسة إيداع مؤمنة أو جهة إصدار عملات دفع مستقرة غير مصرفية مؤهلة اتحاديا (على المستوى الفيدرالي) أو جهة إصدار عملات دفع مستقرة مؤهلة على مستوى الولاية (الحكومات المحلية)".
ويفرض مشروع القانون "أن تخضع الجهات المصرح لها للتنظيم من قبل الجهة التنظيمية الفيدرالية أو الحكومية المختصة. يجوز للجهات المصرح لها اختيار التنظيم الفيدرالي أو الحكومات المحلية (التابعة للولايات) ومع ذلك يقتصر تنظيم الولاية (الحكومات المحلية) على الجهات التي تصدر عملات مستقرة بقيمة 10 مليارات دولار أو أقل".
ووفق الكونغرس "يجب على الجهات المصرح لها الاحتفاظ باحتياطيات تدعم العملة المستقرة على أساس واحد لواحد باستخدام العملة الأمريكية أو أصول أخرى سائلة مماثلة كما هو محدد. ويجب على الجهات المصدرة المصرح لها أيضا الإفصاح علنا عن سياسة استردادها ونشر تفاصيل احتياطياتها شهريا".
ويسمح مشروع القانون "للجهات المصدرة الأجنبية للعملات المستقرة بعرض أو بيع أو توفير عملات مستقرة في الولايات المتحدة باستخدام مزودي خدمات الأصول الرقمية، مع مراعاة المتطلبات، بما في ذلك قرار وزارة الخزانة بخضوعها للوائح أجنبية مماثلة".
وحسب مشروع القانون "تخضع الجهات المصدرة المصرح لها لقانون سرية البنوك لأغراض مكافحة غسل الأموال والأغراض ذات الصلة".
وفي مارس الماضي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تواصل العمل من أجل جعل الولايات المتحدة عاصمة عالمية للعملات الرقمية، في ظل اهتمام متزايد تظهره إدارته بقطاع العملات الرقمية.
وأضاف ترامب خلال قمة للعملات المشفرة عقدت في البيت الأبيض هي الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة "في العام الماضي وعدت بجعل أمريكا القوة العظمى في العالم فيما يتعلق بعملة البيتكوين وعاصمة العملات الرقمية على هذا الكوكب ونحن نتخذ الآن إجراءات تاريخية لتحقيق هذا الوعد".
وحث ترامب الكونغرس على تمرير مشروع قانون ينظم قطاع العملات الرقمية المدعومة من الدولار ويمنحها "يقينا تنظيميا" معبرا عن أمله في التوقيع على ذلك التشريع الصيف المقبل.
وجاءت هذه القمة في ظل تزايد الاهتمام الأمريكي والعالمي بمجال العملات الرقمية التي تشهد تطورا متناميا بشكل أكبر مقارنة مع السابق منذ السنوات الأخيرة.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل يوم من القمة أمرا تنفيذيا يقضي بإنشاء الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من البيتكوين ومخزون وطني للأصول الرقمية.
وقال مسؤول العملات الرقمية في البيت الأبيض ديفيد ساكس في بيان إن الأمر التنفيذي "يؤكد على التزام الرئيس ترامب بجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات الرقمية في العالم".
ووقع ترامب خلال الأسبوع الأول من ولايته الحالية أمرا تنفيذيا يقضي بإنشاء مجموعة عمل تابعة لإدارته حول العملات الرقمية، بهدف "تعزيز قيادة الولايات المتحدة في مجال التمويل الرقمي". (النهاية)
ع س ج / ه س ص
وحصل مشروع القانون على أغلبية 308 أصوات مقابل معارضة 122 حسب القسم الإعلامي للمجلس.
ومرر مجلس الشيوخ منتصف الشهر الماضي مشروع القانون بأغلبية 60 مقابل معارضة 30 صوتا.
وحسب الموقع الرسمي للكونغرس فإن مشروع قانون قانون "توجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية يرسي إطارا تنظيميا لعملات الدفع المستقرة (الأصول الرقمية التي يتعين على المُصدر استردادها بقيمة ثابتة)
ويضيف الكونغرس أنه "بموجب مشروع القانون لا يجوز إلا للجهات المصرح لها إصدار عملة دفع مستقرة للاستخدام من قبل الأشخاص الأمريكيين مع مراعاة بعض الاستثناءات والملاذات الآمنة. يجب أن تكون الجهات المصرح لها شركة تابعة لمؤسسة إيداع مؤمنة أو جهة إصدار عملات دفع مستقرة غير مصرفية مؤهلة اتحاديا (على المستوى الفيدرالي) أو جهة إصدار عملات دفع مستقرة مؤهلة على مستوى الولاية (الحكومات المحلية)".
ويفرض مشروع القانون "أن تخضع الجهات المصرح لها للتنظيم من قبل الجهة التنظيمية الفيدرالية أو الحكومية المختصة. يجوز للجهات المصرح لها اختيار التنظيم الفيدرالي أو الحكومات المحلية (التابعة للولايات) ومع ذلك يقتصر تنظيم الولاية (الحكومات المحلية) على الجهات التي تصدر عملات مستقرة بقيمة 10 مليارات دولار أو أقل".
ووفق الكونغرس "يجب على الجهات المصرح لها الاحتفاظ باحتياطيات تدعم العملة المستقرة على أساس واحد لواحد باستخدام العملة الأمريكية أو أصول أخرى سائلة مماثلة كما هو محدد. ويجب على الجهات المصدرة المصرح لها أيضا الإفصاح علنا عن سياسة استردادها ونشر تفاصيل احتياطياتها شهريا".
ويسمح مشروع القانون "للجهات المصدرة الأجنبية للعملات المستقرة بعرض أو بيع أو توفير عملات مستقرة في الولايات المتحدة باستخدام مزودي خدمات الأصول الرقمية، مع مراعاة المتطلبات، بما في ذلك قرار وزارة الخزانة بخضوعها للوائح أجنبية مماثلة".
وحسب مشروع القانون "تخضع الجهات المصدرة المصرح لها لقانون سرية البنوك لأغراض مكافحة غسل الأموال والأغراض ذات الصلة".
وفي مارس الماضي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تواصل العمل من أجل جعل الولايات المتحدة عاصمة عالمية للعملات الرقمية، في ظل اهتمام متزايد تظهره إدارته بقطاع العملات الرقمية.
وأضاف ترامب خلال قمة للعملات المشفرة عقدت في البيت الأبيض هي الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة "في العام الماضي وعدت بجعل أمريكا القوة العظمى في العالم فيما يتعلق بعملة البيتكوين وعاصمة العملات الرقمية على هذا الكوكب ونحن نتخذ الآن إجراءات تاريخية لتحقيق هذا الوعد".
وحث ترامب الكونغرس على تمرير مشروع قانون ينظم قطاع العملات الرقمية المدعومة من الدولار ويمنحها "يقينا تنظيميا" معبرا عن أمله في التوقيع على ذلك التشريع الصيف المقبل.
وجاءت هذه القمة في ظل تزايد الاهتمام الأمريكي والعالمي بمجال العملات الرقمية التي تشهد تطورا متناميا بشكل أكبر مقارنة مع السابق منذ السنوات الأخيرة.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل يوم من القمة أمرا تنفيذيا يقضي بإنشاء الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من البيتكوين ومخزون وطني للأصول الرقمية.
وقال مسؤول العملات الرقمية في البيت الأبيض ديفيد ساكس في بيان إن الأمر التنفيذي "يؤكد على التزام الرئيس ترامب بجعل الولايات المتحدة عاصمة العملات الرقمية في العالم".
ووقع ترامب خلال الأسبوع الأول من ولايته الحالية أمرا تنفيذيا يقضي بإنشاء مجموعة عمل تابعة لإدارته حول العملات الرقمية، بهدف "تعزيز قيادة الولايات المتحدة في مجال التمويل الرقمي". (النهاية)
ع س ج / ه س ص
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