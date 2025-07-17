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منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي كنيسة العائلة المقدسة بغزة

منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي كنيسة العائلة المقدسة بغزة

2025-07-17 11:15:56
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 17 - 7 (كونا) -- دانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الخميس بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف كنيسة العائلة المقدسة التابعة للبطريركية اللاتينية في مدينة غزة.
وقالت المنظمة في بيان إنها تدين كذلك الاعتداءات والاقتحامات المتكررة التي ينفذها المستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة الخضر والمقبرة المسيحية في بلدة الطيبة قرب مدينة رام الله.
وحذرت من خطورة تصاعد وتيرة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لكل القيم والمواثيق والقرارات الدولية التي تحمي أماكن العبادة.
وحملت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار مثل هذه الاعتداءات على الأماكن المقدسة وانتهاك حرمتها داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات والتحرك العاجل لإيقاف وفرض الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. (النهاية) ف ن / ع س

MENAFN17072025000071011013ID1109816779

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