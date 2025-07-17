منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي كنيسة العائلة المقدسة بغزة

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منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي كنيسة العائلة المقدسة بغزة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 17 - 7 (كونا) -- دانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الخميس بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف كنيسة العائلة المقدسة التابعة للبطريركية اللاتينية في مدينة غزة.
وقالت المنظمة في بيان إنها تدين كذلك الاعتداءات والاقتحامات المتكررة التي ينفذها المستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة الخضر والمقبرة المسيحية في بلدة الطيبة قرب مدينة رام الله.
وحذرت من خطورة تصاعد وتيرة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لكل القيم والمواثيق والقرارات الدولية التي تحمي أماكن العبادة.
وحملت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار مثل هذه الاعتداءات على الأماكن المقدسة وانتهاك حرمتها داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات والتحرك العاجل لإيقاف وفرض الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. (النهاية) ف ن / ع س
وقالت المنظمة في بيان إنها تدين كذلك الاعتداءات والاقتحامات المتكررة التي ينفذها المستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي لكنيسة الخضر والمقبرة المسيحية في بلدة الطيبة قرب مدينة رام الله.
وحذرت من خطورة تصاعد وتيرة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لكل القيم والمواثيق والقرارات الدولية التي تحمي أماكن العبادة.
وحملت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استمرار مثل هذه الاعتداءات على الأماكن المقدسة وانتهاك حرمتها داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات والتحرك العاجل لإيقاف وفرض الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. (النهاية) ف ن / ع س
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