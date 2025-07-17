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الأمم المتحدة: لا استقرار في السويداء إلا بمشاركة جميع المكونات السورية

الأمم المتحدة: لا استقرار في السويداء إلا بمشاركة جميع المكونات السورية

2025-07-17 11:15:55
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 17 - 7 (كونا) -- حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد خياري اليوم الخميس من أن الوضع متقلب في مدينة السويداء بجنوب سوريا رغم الجهود الجارية لوقف إطلاق النار.
وشدد خياري أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا على أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في السويداء إلا من خلال مصالحة حقيقية وبمشاركة جميع مكونات المجتمع السوري المتنوع والالتزام بالحوار.
وحذر في هذا الصدد من أن سوريا تواجه حلقة أخرى من العنف تعرض مسيرتها نحو انتقال سياسي سلمي وموثوق وشامل إلى الخطر وذلك في أعقاب سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضيها.
وجدد خياري في إحاطته إدانة الأمين العام للغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية بما في ذلك على السويداء ودرعا ووسط العاصمة دمشق.
وأضاف أن انتهاكات الاحتلال تقوض الجهود المبذولة لبناء سوريا جديدة تعيش بسلام مع نفسها ومع المنطقة وتزيد من زعزعة استقرارها في وقت حساس.
وشدد خياري على ضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي وسوريا ببنود اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 للحفاظ على وقف إطلاق النار بين الطرفين والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يزيد من تقويضه وتقويض استقرار الجولان.
وجدد المسؤول الأممي إدانة الأمين العام أيضا لجميع أعمال العنف ضد المدنيين بما في ذلك جميع الأعمال التي تؤجج التوترات وتحرم الشعب السوري من فرصة السلام والمصالحة بعد 14 عاما من الصراع.
وسلط خياري الضوء على عمليات الاختطاف المتبادلة في محافظة السويداء وتطورها إلى اشتباكات مسلحة ثم نشر السلطات السورية قوات أمنية بهدف وقف الاشتباكات وما تلا ذلك من سقوط مئات الضحايا.
ونقل عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) القول إن المدنيين المحاصرين في خضم العنف المستمر يواجهون مخاطر جسيمة مع نزوح أعداد كبيرة وتقارير عن أضرار لحقت بالبنية التحتية الحيوية.
وأفاد بأنه أحيط علما ببيان مكتب الرئاسة السورية الذي يدين الانتهاكات ويلتزم بالتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها مناشدا السلطات السورية "ضمان شفافية هذا التحقيق وتوافقه مع المعايير الدولية وسرعة إنجازه".
وحث خياري جميع الأطراف على الحرص الدائم على حماية المدنيين بما في ذلك السماح لهم بالتنقل بحرية بحثا عن الأمان والمساعدة الطبية فضلا عن حماية البنية التحتية.
ودعا مجلس الأمن مجددا إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة بقيادة سورية وملكية سورية بتيسير من الأمم المتحدة وتستند إلى المبادئ الأساسية الواردة في القرار 2254 (2015).
وأوضح خياري أن العملية السياسية ينبغي أن تلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين وتحميهم جميعا وتمكنهم من تحديد مستقبلهم بسلام واستقلالية وديمقراطية. (النهاية)

ع س ت / ه س ص


MENAFN17072025000071011013ID1109816777

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