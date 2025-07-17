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الرئاسة السورية: الخارجون عن القانون في السويداء انتهكوا التزامات الوساطة الأمريكية - العربية

الرئاسة السورية: الخارجون عن القانون في السويداء انتهكوا التزامات الوساطة الأمريكية - العربية

2025-07-17 11:15:55
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 17 - 7 (كونا) -- قالت الرئاسة السورية في بيان لها اليوم الخميس إن سحب القوات العسكرية من مدينة السويداء جاء استجابة للوساطة الأمريكية - العربية مساء أمس غير أن المجموعات الخارجة عن القانون باشرت ارتكاب جرائم مروعة تتنافى كليا مع التزامات تلك الوساطة.
وأضافت أن سحب القوات العسكرية من السويداء جاء لإتاحة الفرصة أمام جهود التهدئة "بناء على تفاهم واضح يضمن التزام القوات الخارجة عن القانون بعدم اللجوء إلى الانتقام أن استخدام العنف ضد المدنيين".
وتابعت أن ما جرى لاحقا يمثل خرقا واضحا لهذه التفاهمات حيث باشرت تلك القوات عملية عنف مروعة وثقها العالم أجمع تضمنت ارتكاب جرائم مروعة تتنافى كلية مع التزامات الوساطة وتهدد بشكل مباشر السلم الأهلي وتدفع باتجاه الفوضى والانهيار الأمني. وأضافت الرئاسة السورية أن "الدولة السورية تدعو جميع الأطراف إلى التهدئة وضبط النفس تشدد على ضرورة فسح المجال أمام مؤسسات الدولةلبسط سيادتها وتطبيق القانون وتؤكد التزامها الكامل بمحاسبة كل منتورط في ارتكاب الجرائم وتجاوز القانون أيا كانت الجهة التي ينتمي إليها.
وجددت التزامها الثابت بحماية جميع أبناء الشعب السوري بمختلف طوائفهم ومكوناتهم داعية المجتمع الدولي إلى دعم جهودها في استعادة الاستقرار وضبط السلاح المنفلت وتطبيق سلطة القانون على كامل الأراضي السورية.
وحذرت من استمرار تدخلات الاحتلال الإسرائيلي السافرة في الشؤون الداخلية السورية التي لا تؤدي إلا إلى المزيد من الفوضى والدماروتزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.
وأكدت أن حماية سوريا ووحدتها وأمن شعبها هي مسؤولية الدولةوستواصل الحكومة السورية اتخاذ كل ما يلزم لحماية مواطنيها وصونكرامتهم دون تهاون مع أي تهديد للسلم الأهلي أو السيادة الوطنية. (النهاية) ع م ن / ه س ص

MENAFN17072025000071011013ID1109816776

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