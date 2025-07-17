مجموعة إيه 3+ في مجلس الأمن تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على سوريا

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مجموعة إيه 3+ في مجلس الأمن تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على سوريا
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 17 - 7 (كونا) –- أدانت (مجموعة إيه 3+) في مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس عدوان الاحتلال الإسرائيلي على سوريا الذي شمل مقرا تابعا لوزارة الدفاع مؤكدة أنه "انتهاك واضح للقانون الدولي".
جاء ذلك في كلمة المجموعة التي تضم (الجزائر وسيراليون والصومال وغيانا)ألقتها سيراليون خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن حيث أعربت عن قلقها من استمرار زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط محذرة من تفاقم الأوضاع الأمنية في المنطقة.
وأكدت أن هذه الضربات تنتهك ميثاق الأمم المتحدة واتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة مشددة على أن الحوار والمصالحة هما الطريق لضمان السلام المستدام.
وأعربت عن دعمها لعملية سياسية بقيادة سورية تضمن مشاركة جميع السوريين داعية إلى تجنب أي تدخل خارجي قد يفاقم هشاشة الأوضاع.(النهاية) م ر / ع س
جاء ذلك في كلمة المجموعة التي تضم (الجزائر وسيراليون والصومال وغيانا)ألقتها سيراليون خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن حيث أعربت عن قلقها من استمرار زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط محذرة من تفاقم الأوضاع الأمنية في المنطقة.
وأكدت أن هذه الضربات تنتهك ميثاق الأمم المتحدة واتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة مشددة على أن الحوار والمصالحة هما الطريق لضمان السلام المستدام.
وأعربت عن دعمها لعملية سياسية بقيادة سورية تضمن مشاركة جميع السوريين داعية إلى تجنب أي تدخل خارجي قد يفاقم هشاشة الأوضاع.(النهاية) م ر / ع س
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