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مجموعة إيه 3+ في مجلس الأمن تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على سوريا

مجموعة إيه 3+ في مجلس الأمن تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على سوريا

2025-07-17 11:15:55
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 17 - 7 (كونا) –- أدانت (مجموعة إيه 3+) في مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس عدوان الاحتلال الإسرائيلي على سوريا الذي شمل مقرا تابعا لوزارة الدفاع مؤكدة أنه "انتهاك واضح للقانون الدولي".
جاء ذلك في كلمة المجموعة التي تضم (الجزائر وسيراليون والصومال وغيانا)ألقتها سيراليون خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن حيث أعربت عن قلقها من استمرار زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط محذرة من تفاقم الأوضاع الأمنية في المنطقة.
وأكدت أن هذه الضربات تنتهك ميثاق الأمم المتحدة واتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة مشددة على أن الحوار والمصالحة هما الطريق لضمان السلام المستدام.
وأعربت عن دعمها لعملية سياسية بقيادة سورية تضمن مشاركة جميع السوريين داعية إلى تجنب أي تدخل خارجي قد يفاقم هشاشة الأوضاع.(النهاية) م ر / ع س

MENAFN17072025000071011013ID1109816775

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