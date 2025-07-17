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موجز الأخبار على نشرة كونا الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

موجز الأخبار على نشرة كونا الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

2025-07-17 11:15:55
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3241146 الكويت - الكويت و10 دول عربية وإسلامية تدين في بيان مشترك الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتؤكد دعهما لوحدة سوريا واستقرارها وسيادتها.
3241140 الكويت - نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يرأس وفد دولة الكويت في الاجتماع العاشر للجنة الفنية والقانونية الكويتية - العراقية المشتركة لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين الشقيقين لما بعد العلامة (162).
3241188 عمان الرئاسة السورية تتهم في بيان الخارجين عن القانون بارتكاب جرائم في السويداء تتنافى مع التزامات الوساطة الأمريكية - العربية.
3241185 الأمم المتحدة تحذر من أنه لا استقرار في السويداء إلا بمشاركة جميع المكونات السورية.

3241131 بيروت - الإسكوا تدعو إلى تسريع التحول في المهارات بالمنطقة العربية لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي الذي سيعيد رسم ملامح ملايين الوظائف.

3241126 - إسلام أباد - باكستان تعلن الطوارئ في إقليم البنجاب بسبب الفيضانات المفاجئة التي تضرب الإقليم التي أودت بحياة العشرات وأصابت المئات في 24 ساعة. (النهاية)

ه س ص


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