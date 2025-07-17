موجز الأخبار على نشرة كونا الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش

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موجز الأخبار على نشرة كونا الخميس الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3241146 الكويت - الكويت و10 دول عربية وإسلامية تدين في بيان مشترك الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتؤكد دعهما لوحدة سوريا واستقرارها وسيادتها.
3241140 الكويت - نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يرأس وفد دولة الكويت في الاجتماع العاشر للجنة الفنية والقانونية الكويتية - العراقية المشتركة لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين الشقيقين لما بعد العلامة (162).
3241188 عمان الرئاسة السورية تتهم في بيان الخارجين عن القانون بارتكاب جرائم في السويداء تتنافى مع التزامات الوساطة الأمريكية - العربية.
3241185 الأمم المتحدة تحذر من أنه لا استقرار في السويداء إلا بمشاركة جميع المكونات السورية.
3241131 بيروت - الإسكوا تدعو إلى تسريع التحول في المهارات بالمنطقة العربية لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي الذي سيعيد رسم ملامح ملايين الوظائف.
3241126 - إسلام أباد - باكستان تعلن الطوارئ في إقليم البنجاب بسبب الفيضانات المفاجئة التي تضرب الإقليم التي أودت بحياة العشرات وأصابت المئات في 24 ساعة. (النهاية)
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3241140 الكويت - نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يرأس وفد دولة الكويت في الاجتماع العاشر للجنة الفنية والقانونية الكويتية - العراقية المشتركة لاستكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين الشقيقين لما بعد العلامة (162).
3241188 عمان الرئاسة السورية تتهم في بيان الخارجين عن القانون بارتكاب جرائم في السويداء تتنافى مع التزامات الوساطة الأمريكية - العربية.
3241185 الأمم المتحدة تحذر من أنه لا استقرار في السويداء إلا بمشاركة جميع المكونات السورية.
3241131 بيروت - الإسكوا تدعو إلى تسريع التحول في المهارات بالمنطقة العربية لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي الذي سيعيد رسم ملامح ملايين الوظائف.
3241126 - إسلام أباد - باكستان تعلن الطوارئ في إقليم البنجاب بسبب الفيضانات المفاجئة التي تضرب الإقليم التي أودت بحياة العشرات وأصابت المئات في 24 ساعة. (النهاية)
ه س ص
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