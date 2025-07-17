وزير الدفاع الأمريكي ورئيس الأركان يستقبلان ولي عهد البحرين في البنتاغون

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وزير الدفاع الأمريكي ورئيس الأركان يستقبلان ولي عهد البحرين في البنتاغون
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 18 - 7 (كونا) -- استقبل وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين مساء الخميس في مقر البنتاغون ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الوزراء ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة البحرينية في إطار زيارته التي تهدف إلى تعزيز الشراكة الدفاعية بين البلدين.
وقال البنتاغون في بيان له إن هيغسيث أكد أن مملكة البحرين شريك منذ وقت طويل للولايات المتحدة إذ تستضيف البحرين الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية وتشكل مقرا له منذ العام 1995 وأكد أن البلدين ملتزمان بإحلال السلام في المنطقة.
من جانبه قال الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إن الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة والبحرين ليست جديدة وأن الجانبين سيواصلان تعميق هذه الاستراتيجية القوية. (النهاية)
ع س ج / ه س ص
وقال البنتاغون في بيان له إن هيغسيث أكد أن مملكة البحرين شريك منذ وقت طويل للولايات المتحدة إذ تستضيف البحرين الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية وتشكل مقرا له منذ العام 1995 وأكد أن البلدين ملتزمان بإحلال السلام في المنطقة.
من جانبه قال الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إن الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة والبحرين ليست جديدة وأن الجانبين سيواصلان تعميق هذه الاستراتيجية القوية. (النهاية)
ع س ج / ه س ص
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