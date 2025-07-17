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وزير الدفاع الأمريكي ورئيس الأركان يستقبلان ولي عهد البحرين في البنتاغون

وزير الدفاع الأمريكي ورئيس الأركان يستقبلان ولي عهد البحرين في البنتاغون

2025-07-17 11:15:55
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 18 - 7 (كونا) -- استقبل وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين مساء الخميس في مقر البنتاغون ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الوزراء ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة البحرينية في إطار زيارته التي تهدف إلى تعزيز الشراكة الدفاعية بين البلدين.
وقال البنتاغون في بيان له إن هيغسيث أكد أن مملكة البحرين شريك منذ وقت طويل للولايات المتحدة إذ تستضيف البحرين الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية وتشكل مقرا له منذ العام 1995 وأكد أن البلدين ملتزمان بإحلال السلام في المنطقة.
من جانبه قال الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إن الشراكة الدفاعية بين الولايات المتحدة والبحرين ليست جديدة وأن الجانبين سيواصلان تعميق هذه الاستراتيجية القوية. (النهاية)

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