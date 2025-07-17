طيران الخليج البحرينية توقع اتفاقية لشراء 18 طائرة بوينغ

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طيران الخليج البحرينية توقع اتفاقية لشراء 18 طائرة بوينغ
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 18 - 7 (كونا) -- وقعت شركة بوينغ الأمريكية مساء الخميس اتفاقية مع شركة طيران الخليج الناقل الوطني في مملكة البحرين لشراء 18 طائرة من طراز 787 دريملاينر.
وأوضحت شركة بوينغ في بيان لها أن الاتفاقية تنص على "شراء 12 طائرة من طراز 787 دريملاينر مع خيارات لشراء 6 طائرات إضافية في إطار سعي شركة الطيران البحرينية إلى توسيع شبكتها الدولية".
وأضافت أن التوقيع جرى بحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة ووزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك إلى جانب الرئيسة التنفيذية لشركة بوينغ للطائرات التجارية ستيفاني بوب ورئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج خالد تقي.
ونقل بيان بيونغ عن خالد تقي القول "تمثل هذه الاتفاقية خطوة محورية في مسيرة نمو طيران الخليج الاستراتيجية حيث نوسع حضورنا العالمي ونحدث أسطولنا بواحدة من أكثر الطائرات تطورا وكفاءة في هذا القطاع".
وأضاف "لقد أثبتت طائرة بوينغ 787 دريملاينر جدارتها كطائرة استثنائية لعملياتنا طويلة المدى ويعكس هذا الطلب الجديد ثقتنا في أدائها وجاذبيتها للركاب ومساهمتها في تحقيق أهدافنا المتعلقة بالاستدامة. نفخر بتعزيز شراكتنا مع بوينغ ونؤكد التزامنا بترسيخ مكانة البحرين كمركز عالمي رئيسي للطيران".
وأفادت بوينغ أنه "بمجرد إتمام هذه الصفقة سيرتفع عدد طلبات الشركة المؤكدة إلى 14 طائرة متعددة الاستخدامات مما سيدعم 30 ألف وظيفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة".
وبدأ ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الثلاثاء زيارة إلى الولايات المتحدة التقى خلالها الرئيس دونالد ترامب وعددا من المسؤولين الأمريكيين. (النهاية)
ا م م / ه س ص
وأوضحت شركة بوينغ في بيان لها أن الاتفاقية تنص على "شراء 12 طائرة من طراز 787 دريملاينر مع خيارات لشراء 6 طائرات إضافية في إطار سعي شركة الطيران البحرينية إلى توسيع شبكتها الدولية".
وأضافت أن التوقيع جرى بحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة ووزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك إلى جانب الرئيسة التنفيذية لشركة بوينغ للطائرات التجارية ستيفاني بوب ورئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج خالد تقي.
ونقل بيان بيونغ عن خالد تقي القول "تمثل هذه الاتفاقية خطوة محورية في مسيرة نمو طيران الخليج الاستراتيجية حيث نوسع حضورنا العالمي ونحدث أسطولنا بواحدة من أكثر الطائرات تطورا وكفاءة في هذا القطاع".
وأضاف "لقد أثبتت طائرة بوينغ 787 دريملاينر جدارتها كطائرة استثنائية لعملياتنا طويلة المدى ويعكس هذا الطلب الجديد ثقتنا في أدائها وجاذبيتها للركاب ومساهمتها في تحقيق أهدافنا المتعلقة بالاستدامة. نفخر بتعزيز شراكتنا مع بوينغ ونؤكد التزامنا بترسيخ مكانة البحرين كمركز عالمي رئيسي للطيران".
وأفادت بوينغ أنه "بمجرد إتمام هذه الصفقة سيرتفع عدد طلبات الشركة المؤكدة إلى 14 طائرة متعددة الاستخدامات مما سيدعم 30 ألف وظيفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة".
وبدأ ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الثلاثاء زيارة إلى الولايات المتحدة التقى خلالها الرئيس دونالد ترامب وعددا من المسؤولين الأمريكيين. (النهاية)
ا م م / ه س ص
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