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طيران الخليج البحرينية توقع اتفاقية لشراء 18 طائرة بوينغ

طيران الخليج البحرينية توقع اتفاقية لشراء 18 طائرة بوينغ

2025-07-17 11:15:55
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 18 - 7 (كونا) -- وقعت شركة بوينغ الأمريكية مساء الخميس اتفاقية مع شركة طيران الخليج الناقل الوطني في مملكة البحرين لشراء 18 طائرة من طراز 787 دريملاينر.
وأوضحت شركة بوينغ في بيان لها أن الاتفاقية تنص على "شراء 12 طائرة من طراز 787 دريملاينر مع خيارات لشراء 6 طائرات إضافية في إطار سعي شركة الطيران البحرينية إلى توسيع شبكتها الدولية".
وأضافت أن التوقيع جرى بحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة ووزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك إلى جانب الرئيسة التنفيذية لشركة بوينغ للطائرات التجارية ستيفاني بوب ورئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج خالد تقي.
ونقل بيان بيونغ عن خالد تقي القول "تمثل هذه الاتفاقية خطوة محورية في مسيرة نمو طيران الخليج الاستراتيجية حيث نوسع حضورنا العالمي ونحدث أسطولنا بواحدة من أكثر الطائرات تطورا وكفاءة في هذا القطاع".
وأضاف "لقد أثبتت طائرة بوينغ 787 دريملاينر جدارتها كطائرة استثنائية لعملياتنا طويلة المدى ويعكس هذا الطلب الجديد ثقتنا في أدائها وجاذبيتها للركاب ومساهمتها في تحقيق أهدافنا المتعلقة بالاستدامة. نفخر بتعزيز شراكتنا مع بوينغ ونؤكد التزامنا بترسيخ مكانة البحرين كمركز عالمي رئيسي للطيران".
وأفادت بوينغ أنه "بمجرد إتمام هذه الصفقة سيرتفع عدد طلبات الشركة المؤكدة إلى 14 طائرة متعددة الاستخدامات مما سيدعم 30 ألف وظيفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة".
وبدأ ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الثلاثاء زيارة إلى الولايات المتحدة التقى خلالها الرئيس دونالد ترامب وعددا من المسؤولين الأمريكيين. (النهاية)

ا م م / ه س ص


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