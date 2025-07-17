وزير الخارجية السعودي يثمن الجهود الأمريكية لدعم أمن سوريا واستقرارها

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وزير الخارجية السعودي يثمن الجهود الأمريكية لدعم أمن سوريا واستقرارها
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 18 - 7 (كونا) -- ثمن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مساء الخميس الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لدعم أمن واستقرار سوريا.
وذكرت وزارة الخارجية السعودي في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير فيصل بن فرحان بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
وأضاف البيان ان وزير الخارجية السعودي أكد خلال الاتصال على إدانة المملكة لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على سوريا وتدخلاته في شؤونها الداخلية مشددا على أهمية احترام استقلالها وسيادتها وضرورة وقف الاعتداءات على أراضيها.
وأشار البيان إلى ان الأمير فيصل بن فرحان شدد على أهمية تضافر الجهود لدعم إجراءات الحكومة السورية لتحقيق الأمن وبسط سيادة القانون على كامل أراضيها بما يحفظ وحدة سوريا ويحقق سلمها الأهلي.(النهاية)
ع ش / ه س ص
وذكرت وزارة الخارجية السعودي في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير فيصل بن فرحان بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
وأضاف البيان ان وزير الخارجية السعودي أكد خلال الاتصال على إدانة المملكة لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على سوريا وتدخلاته في شؤونها الداخلية مشددا على أهمية احترام استقلالها وسيادتها وضرورة وقف الاعتداءات على أراضيها.
وأشار البيان إلى ان الأمير فيصل بن فرحان شدد على أهمية تضافر الجهود لدعم إجراءات الحكومة السورية لتحقيق الأمن وبسط سيادة القانون على كامل أراضيها بما يحفظ وحدة سوريا ويحقق سلمها الأهلي.(النهاية)
ع ش / ه س ص
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