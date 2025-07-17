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وزير الخارجية السعودي يثمن الجهود الأمريكية لدعم أمن سوريا واستقرارها

وزير الخارجية السعودي يثمن الجهود الأمريكية لدعم أمن سوريا واستقرارها

2025-07-17 11:15:55
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 18 - 7 (كونا) -- ثمن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مساء الخميس الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لدعم أمن واستقرار سوريا.
وذكرت وزارة الخارجية السعودي في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير فيصل بن فرحان بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
وأضاف البيان ان وزير الخارجية السعودي أكد خلال الاتصال على إدانة المملكة لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على سوريا وتدخلاته في شؤونها الداخلية مشددا على أهمية احترام استقلالها وسيادتها وضرورة وقف الاعتداءات على أراضيها.
وأشار البيان إلى ان الأمير فيصل بن فرحان شدد على أهمية تضافر الجهود لدعم إجراءات الحكومة السورية لتحقيق الأمن وبسط سيادة القانون على كامل أراضيها بما يحفظ وحدة سوريا ويحقق سلمها الأهلي.(النهاية)

ع ش / ه س ص


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