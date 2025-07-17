الغارات الإسرائيلية تطول الكنيسة الكاثوليكية في غزة لا أحد في أمان

تواصلت مفاوضات الدوحة الهادفة إلى التوصل لاتفاق هدنة جديد في غزة، فيما أكدت حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية (حماس) أنها لن تقبل بفصل أي منطقة جغرافية عن القطاع، كما أنها لن تقبل بوجود قوات للجيش الإسرائيلي فيه.جاء ذلك فيما قتل 32 شخصا على الأقل في غارات إسرائيلية على غزة إحداها طالت كنيسة، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية رسمية.وقال الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن سبعة أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة إثر غارة شنتها طائرة إسرائيلية مسيرة على مبنى كنيسة «دير اللاتين» التي تؤوي نازحين شرق مدينة غزة.وأوضح بصل أن من بين المصابين راعي كنيسة «العائلة المقدسة للاتين» الأب جبرائيل رومانيلي، مشيرا إلى نقل المصابين إلى مستشفى المعمداني في غزة.ووفق مصادر محلية، فإن الغارة الإسرائيلية ألحقت ضررا كبيرا بالكنيسة التي تؤوي نحو 600 شخص بينهم أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.وتعليقا على الغارة، قال النائب البطريركي للاتين في القدس، وليام الشوملي في تصريحات صحافية إن إسرائيل «هددت أهالي المنطقة المحيطة بكنيسة دير اللاتين في غزة وقصفتها. مندهشون ونكاد لا نصدق ما حدث».وأكد أن ما حدث يبين أنه «لا أحد في أمان بغزة لا لمن يحتمي بالكنسية أو بالمسجد».من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه «يحقق في الحادثة والظروف التي وقعت فيها»، فيما نددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بالهجمات على السكان المدنيين ووصفتها بأنها «غير مقبولة».وقالت حركة «حماس» ان استهداف جيش الاحتلال كنيسة دير اللاتين في مدينة غزة يمثل جريمة جديدة يرتكبها بحق دور العبادة والنازحين.وأكدت أن «استهداف الاحتلال للمساجد والكنائس والمستشفيات والمرافق المدنية في القطاع هي جرائم حرب تستوجب وقفة من المجتمع الدولي».من جهتها، أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين في بيان لها قصف الكنيسة، معتبرة أن استهداف الكنائس والمؤسسات الدينية تحت أي ذريعة هو عمل مرفوض ومدان ويشكل تهديدا مباشرا للوجود المسيحي الأصيل في الأرض المقدسة.وفي غارة ثانية، قتل ثمانية أشخاص في استهداف إسرائيلي لعناصر تأمين المساعدات في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.بموازاة ذلك، ذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن المدفعية الإسرائيلية قصفت بشكل مكثف أطراف مدينة غزة الشمالية والشرقية والجنوبية وسط إطلاق نار من قبل المروحيات، فيما نسف الجيش مباني سكنية في مدينتي رفح وخان يونس جنوب القطاع.في المقابل، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أمس، إصابة 5 جنود، اثنان منهم بحالة خطرة في معارك بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين من الكتيبة 202 التابع للواء المظليين بجروح خطيرة في معارك أمس في شمال القطاع.إلى ذلك، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن هناك تقارير تؤكد مقتل وإصابة العشرات أثناء سعيهم للحصول على الطعام من مراكز المساعدات في غزة.وأضاف المكتب الأممي: «استمر الإبلاغ عن إصابات خطيرة بين طالبي المساعدة، فقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن شاب بالغ من العمر 21 عاما أصيب بشلل مدى الحياة بعد أن أطلق النار عليه أثناء محاولته الحصول على كيس طحين من أحد مراكز توزيع المساعدات».وأكد أن «أشهر من تصاعد الأعمال العدائية في غزة زادت من المخاطر التي تواجه الفئات الأكثر ضعفا، من بينهم الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن الذين يعانون للحصول على احتياجاتهم للبقاء على قيد الحياة».وفي سياق متصل، أفادت منظمات إنسانية بأن دراسة استقصائية وجدت أن أكثر من 80% من ذوي الإعاقة في غزة فقدوا الكراسي المتحركة وأجهزة السمع وغيرها من الأجهزة المساعدة، ما جعلهم يواجهون العديد من التحديات، بما في ذلك الحرمان من الحصول على المساعدات الإنسانية.بدورها، قالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن الاستجابة الإنسانية بقيادة الأمم المتحدة في غزة تم تهميشها منذ انهيار وقف إطلاق النار في مارس الماضي.وأضافت راسل خلال اجتماع لمجلس الأمن حول الوضع الإنساني في غزة أمس الاول «خلال الأشهر الماضية، تم تهميش العمل الإنساني بقيادة الأمم المتحدة رغم أننا كنا نقدم المساعدات بكفاءة وأمان خلال وقف إطلاق النار في مارس».وفي الاجتماع الأممي ذاته، شدد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر على وجوب تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في قطاع غزة الفلسطيني من دون جر الناس إلى خط النار.وحذر فليتشر من أن المدنيين في القطاع يتعرضون للموت والإصابة والنزوح القسري والتجريد من الكرامة. وقال «لا نستطيع وصف الأوضاع في غزة بالكلمات».أما في الضفة الغربية المحتلة فقد واصل الجيش الإسرائيلي اقتحام المدن والمخيمات، بالتزامن مع اعتداءات جديدة للمستوطنين المتطرفين.من جانبها، دعت السلطة الفلسطينية إلى تدخل دولي «لمنع الاحتلال من تنفيذ مخطط استيطاني يهدف لتعميق فصل القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني».

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